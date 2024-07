"Niemand hat es bisher erraten": Giancarlo Esposito kommt bald als Marvel-Bösewicht und alle rätseln über seine Rolle

Im kommenden Captain America-Film wird Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito einen Bösewicht spielen. Bislang behauptet er, dass niemand seine Rolle richtig erraten hat.

Nächstes Jahr wird das Superheldenkino aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) mit einem neuen Captain America-Film eröffnet. Brave New World erzählt nach The Falcon and The Winter Soldier weiter, wie Sam Wilson (Anthony Mackie) in die Fußstapfen von Steve Rogers (Chris Evans) tritt.

Neben Harrison Ford als Red Hulk zeigt der kürzlich erschienene erste Captain America 4-Trailer auch Breaking Bad-Star Giancarlo Esposito als Bösewicht. Welcher Marvel-Schurke sich hinter seiner Rolle verbirgt, weiß laut dem Gus Fring-Darsteller bis jetzt noch kein Comic-Fan.

Schaut hier den ersten Trailer zu Captain America 4 mit Giancarlo Esposito:

Captain America: Brave New World - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Giancarlo Esposito behauptet, niemand hat bislang seine Marvel-Rolle erraten

Schon 2022 teaste Esposito seine Marvel-Traumrolle und sprach damals noch davon, am liebsten Professor X in dem Superhelden-Universum zu spielen. 2024 steht jetzt, dass wir den Star wirklich zu sehen bekommen – aber nicht als X-Men-Charakter.

Laut Comic Book Movie erklärte Esposito als Gast auf der Fanboy Expo, dass seine Figur in Captain America 4: Brave New World richtig badass sei. Außerdem hätte bis jetzt noch kein Marvel-Fan richtig erraten, welchen Charakter er in dem kommenden Blockbuster spielt.

Hier könnt ihr noch das Video mit ihm dazu schauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Laut Polgyon wird jedoch schon vielfach schlüssig spekuliert, dass der Breaking Bad-Star im kommenden Marvel-Film die Rolle des S.H.I.E.L.D.-Agenten G.W. Bridge spielen wird. Die Figur wird ebenfalls als badass beschrieben, was schon der volle Name verdeutlicht, welcher der George Washington Bridge über dem New Yorker Hudson River nachempfunden ist.

Ob Esposito noch nicht mitbekommen hat, dass zahlreiche Marvel-Fans diese Figur hinter seiner Rolle vermuten, oder diese Annahme doch daneben liegt, ist zurzeit nicht klar.

Wann startet der neue Captain America-Film bei uns im Kino?

In Deutschland läuft der kommende Marvel-Blockbuster ab dem 12. Februar 2025 auf der großen Leinwand. Spätestens dann erfahren wir, welche böse Rolle Giancarlo Esposito in dem Film spielt.