Erster Trailer zu Captain America 4 zeigt Harrison Ford als Red Hulk

Der nächste Captain America-Film kündigt sich mit einem ersten Teaser-Trailer an. Die Geschichte baut auf die Ereignisse der Marvel-Serie The Falcon and the Winter Soldier auf.

Am Ende von Avengers: Endgame verabschiedete sich Chris Evans als Captain America aus dem Marvel Cinematic Universe. Im Gegensatz zu seinem Avengers-Kollegen Robert Downey Jr. tat er dies allerdings nicht, ohne seinen Nachfolger zu bestimmen: Der von Anthony Mackie verkörperte Sam Wilson aka Falcon übernahm den Schild.

Wilson hatte jedoch einige Zweifel, ob er das Zeug zum neuen Captain America hat, wie sich in der sechsteiligen Marvel-Serie The Falcon and The Winter Soldier herausstellte. Jetzt ist er endlich bereit für sein erstes eigenes Abenteuer auf der großen Leinwand. Hier ist der Teaser-Trailer zu Captain America 4: Brave New World.

Captain America 4: Erster Teaser-Trailer zeigt uns Chris Evans' Nachfolger Anthony Mackie in Action

Captain America: Brave New World - Teaser Trailer (English) HD

Obwohl Captain America 4: Brave New World an die Ereignisse von The Falcon and the Winter Soldier anschließt, ist die Serie nicht das einzige relevante Marvel-Projekt, das ihr euch vor dem Kinostart nochmal anschauen solltet. Der neue Captain America-Film bringt gleich drei Figuren zurück, die in Der unglaubliche Hulk eingeführt wurden.



Nachdem bereits Emil Blonsky aka Abomination (Tim Roth) in der She-Hulk-Serie sein Comeback feierte, melden sich nun Betty Ross (Liv Tyler) und Samuel Sterns (Tim Blake Nelson) aus der Versenkung zurück. Der namhafteste Rückkehrer ist jedoch ein anderer: Thaddeus "Thunderbolt" Ross spielt in Captain America 4 eine Schlüsselrolle.

Thaddeus "Thunderbolt" Ross-Rückkehr: Harrison Ford verwandelt sich in Captain America 4 in Red Hulk

Ross tauchte bisher in fünf Marvel-Filmen auf. Neben Der unglaubliche Hulk gehören dazu die letzten beiden Avengers-Zusammenkünfte sowie Captain America: Civil War und Black Widow. Gespielt wurde er darin von William Hurt, der im März 2022 verstorben ist. In Captain America 4 übernimmt erstmals Harrison Ford die Rolle.

Und wo wir schon bei Harrison Ford sind: Der nimmt im Teaser-Teaser zu Captian America 4: Brace New World sehr viel Screentime ein und verwandelt sich in den letzten Sekunden sogar in Red Hulk. Sein Gesicht bekommen wir zwar noch nicht zu sehen, doch für Comic-Fans dürfte diese Storyline schon lange kein Geheimnis mehr sein.

Captain America 4 wurde 2022 offiziell bei der San Diego-Comic angekündigt, damals noch unter dem umstrittenen Zusatztitel New World Order. Die Dreharbeiten starteten im März 2023. Drei Monate später fiel die letzte Klappe. Anfang 2024 wurden Cast und Crew für Reshoots zusammengetrommelt, wie der Hollywood Reporter berichtete.



Wann startet Captain America 4: Brave New World im Kino?

Captain America 4: Brave New World startet am 12. Februar 2025 in den deutschen Kinos. Es ist der insgesamt 35. Film aus dem Marvel Cinematic Universe und der vorletzte Film von Phase 5. Danach folgt Thunderbolts (Kinostart: 30. April 2025) als großes Finale, ehe wir uns mit den Fantastic Four (Kinostart: 24. Juli 2025) in Phase 6 begeben.