"Meine Muskeln versagten": Penn Badgley bekam im You-Ende, was er wollte – aber auch körperliche Schmerzen

Nicht nur das Netflix-Publikum, sondern auch Schauspieler Penn Badgley nehmen Abschied von der Serie You, die kürzlich mit Staffel 5 zu Ende gegangen ist. Wozu der Star eine klare Meinung hat.

Nach Staffeln 5 ist You - Du wirst mich lieben kürzlich bei Netflix beendet worden. Penn Badgley, der in der Hit-Serie sieben Jahren lang den Stalker und Serienkiller Joe Goldberg verkörperte, sprach nun über seine Erleichterung zum Finale – das ihn auch körperlich an seine Grenzen brachte.

You endet bei Netflix: Penn Badgley war auch körperlich am Ende

Am Ende erhält Joe Goldberg eine besonders passende Strafe in You. Gegenüber Tudum zeigte sich Penn Badley sehr zufrieden mit dem You-Finale:

Ich denke, [das Ende] hat [Joe] wirklich vom Thron gestoßen und dekonstruiert und das war mir wichtig. Seine Währung war sein Status als Sexsymbol, was ihm erlaubt hat, so lange zu tun, was er tat. Ich war also sehr glücklich damit. [...] Ich dachte immer, Joe zu töten, wäre keine Gerechtigkeit. Das wäre nur Rache gewesen.

Auch bei Jimmy Fallons Tonight Show (via AOL ) sprach Penn Badgley über das teils kontrovers diskutierte Ende von You, nachdem die Serie seine "30er definierte". Denn er nahm die Rolle mit 30 an und wird nächstes Jahr 40. Im Zuge dessen enthüllte er auch den körperlichen Effekt der Figur Joe Goldberg auf ihn als Schauspieler:

Ich drücke in der Serie ständig Wut aus und das geschieht durch den Hals. Dabei sind viele Nackenmuskeln involviert. [In der finalen Sequenz] versagten mir diese Muskeln komplett den Dienst. Ich konnte meine Performance nicht mehr steuern. Ich konnte nichts mehr tun [...] und nur noch alles so [mit extrem rauer Stimmer] sagen. Kein Scherz, das ist keine Übertreibung.

Von Jimmy Fallon gefragt, ob sein Körper sich auf diesem Weg nach all den Jahren und Staffeln von You verabschiedet hätte, bestätigte Badgley:

Es war alles auf einmal. Mein Körper sagte nein zu diesem Mann.

Trotzdem bedankte der Netflix-Star sich bei den You-Fans für ihre Treue und sperrte sie symbolisch bei einem kleinen Abschiedsvideo in Joes Glaskäfig:

