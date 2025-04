Kehrt Jenna Ortega in You Staffel 5 zurück? Das große Netflix-Finale hat mehr als 10 Überraschungen auf Lager

You Staffel 5 ist jetzt bei Netflix und beendet die Geschichte von Serienkiller Joe Goldberg. Aber kehrt auch Jenna Ortega für das große Serien-Finale zurück?

Seit dem 24. April ist mit der 5. Staffel von You - Du wirst mich lieben das Ende der Geschichte von Joe Goldberg (Penn Badgley) zu sehen. Darin versucht der Serienkiller ein gewaltfreies Leben mit seiner Familie in New York zu führen, doch schon bald wird er von seiner eigenen Vergangenheit wieder eingeholt.

Das große Serienfinale überrascht mit zahlreichen Gastauftritten und Cameos von Menschen, denen Joe Goldberg im Verlauf der Netflix-Serie über den Weg gelaufen ist. Jetzt haben wir auch endlich eine Antwort auf die Frage, die Fans seit Jahren quält: Kehrt Jenna Ortega noch einmal zu You zurück?

Achtung, es folgen Spoiler zu You Staffel 5:

Kehrt Jenna Ortega in You Staffel 5 zurück?

Für den Abschluss der Serienkiller-Geschichte von Joe Goldberg kehren zahlreiche Charaktere aus allen Staffeln der Netflix-Serie zurück. Für Fans gibt es aber eine Enttäuschung: Jenna Ortega taucht in den 10 finalen Episoden nicht als Ellie Alves auf.

Filmfan und Teenagerin Ellie Alves spielte eine essenzielle Rolle in der 2. Staffel von You, die Joe nach Los Angeles verfrachtete. Als dessen Nachbarin geriet Ellie zwischen die Fronten von Joe und Love und erkannte schließlich seine wahre Identität. Doch Joe ließ sie am Leben und gab ihr sogar Geld, um sich irgendwo ein neues Leben aufzubauen. Seither hat die Netflix-Serie nie wieder aufgegriffen, was aus ihr wurde.

Über vier Jahre lang hofften Fans auf einen weiteren Auftritt von Jenna Ortegas Charakter Ellie. Die vollen Terminpläne der jungen Schauspielerin sowie die Produktion der Netflix-Serie Wednesday wurden aber zu unüberwindbaren Hindernissen. You-Co-Schöpferin Sera Gamble wollte sie eigentlich für Staffel 4 zurückbringen:

Wir wollten Ellie zurückbringen und wir haben gehört, 'Oh, Jenna macht eine gewisse Serie.' [...] Wir haben Ideen für Ellie, falls ihr Zeitplan es ihr erlaubt, uns nochmal zu besuchen.

Eine Rückkehr in die Welt von You war schlussendlich auch in Staffel 5 nicht möglich. Die Dreharbeiten zur 5. Staffel fanden zwischen März und August 2024 statt. In dieser Zeitspanne stand Jenna Ortega jedoch für den Sci-Fi-Film Klara und die Sonne (von Januar bis April 2024) und die 2. Staffel von Wednesday (von Mai bis Dezember 2024) vor der Kamera.

Dass Jenna Ortega nicht in You Staffel 5 zu sehen ist, mag für viele Fans eine Enttäuschung sein. Darüber hinweg trösten allerdings über 10 andere Rückkehrer:innen, die mit größeren und kleineren Cameos überraschen.



Achtung, es folgen noch mehr Spoiler:

You Staffel 5: Diese Figuren kehren im Netflix-Finale zurück

Folgende Charaktere aus den ersten vier Staffeln von You kehren im Verlauf der finalen 10 Episoden für Gastauftritte zurück:

Darüber hinaus gibt es in Folge 7 von Staffel 5 auch eine Reihe von kurzen Cameos zu entdecken, wenn sich mehrere Menschen aus Joes Vergangenheit in den sozialen Medien zu Wort melden, nachdem er in der Öffentlichkeit als Mörder entlarvt wird:

Mehrere ehemalige You-Stars waren mit kleinen Videobotschaften noch ein letztes Mal zu sehen. Warum nicht auch Jenna Ortega für einen kurzen Facetime-Cameo zur Verfügung stand, ist aktuell leider nicht bekannt.