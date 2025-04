Das Ende von You Staffel 5 erklärt: Bekommt Serienkiller Joe Goldberg, was er verdient?

Nach 5 Staffeln ist die Thriller-Serie You - Du wirst mich lieben zu Ende gegangen. Das Finale gibt es jetzt bei Netflix. Wie You endet, könnt ihr hier nachlesen.

Vor sieben Jahren startete You - Du wirst mich lieben beim US-Sender Lifetime, doch erst mit dem Wechsel zu Netflix erlangte die Thriller-Serie weltweit Bekanntheit und Kultstatus. Jetzt ist nach 5 Staffeln und insgesamt 50 Folgen Schluss.

Egal, ob ihr einfach nur neugierig auf den Abschluss der Netflix-Serie seid oder You vorzeitig aufgegeben habt und dennoch wissen möchtet, wie die Handlung um den liebestollen Serienkiller Joe Goldberg (Penn Badgley) ausgeht, seid ihr hier genau richtig. Dieser Artikel erklärt das Ende von You Staffel 5.

Achtung, es folgen Spoiler für das Serien-Finale von You



In You Staffel 5 soll Joe für seine Taten büßen

In der 5. Staffel von You hat sich Joe Goldberg in zweierlei Hinsicht in die falsche Frau verliebt. Hinter der enigmatischen Bronte (Madeline Brewer) steckt tatsächlich eine Frau namens Louise Flannery, die ihn hinters Licht führt, um die Wahrheit über den Mord an Guinevere Beck (die Joe in Staffel 1 tötete) herauszufinden. Dabei kommen sie sich näher und die gemeinsame Affäre lässt zugleich die Ehe zwischen Joe und Kate Lockwood (Charlotte Ritchie) implodieren.

Als Kate das wahre Gesicht ihres Ehemanns erkennt, will sie ihn vernichten und schließt sie sich dafür mit zwei anderen Frauen zusammen, deren Leben durch Joe zerstört wurde: Nadia Farran (Amy-Leigh Hickman), die von Joe und Kate unschuldig ins Gefängnis gebracht wurde, und die totgeglaubte Marienne Bellamy (Tati Gabrielle).

Ihr Plan, Joe in seinen eigenen Glaskasten zu sperren und zu töten, geht leider nach hinten los. Der charmante Killer kann sich mit einem Schlüssel, den er zur Sicherheit in seinen Arm eingenäht (!) hat, befreien und Kate überwältigen. Allerdings hat auch noch Maddie Lockwood (Anna Camp) eine Rechnung mit Joe offen und sperrt ihn und die angeschossene Kate im Keller des Buchladens Mooney's ein, während sie das Gebäude in Brand setzt. Scheinbar dem Tode nah, gesteht Joe den Mord an seiner Exfrau Love –dieses Geständnis hat Kate aber mit dem Handy aufgezeichnet und leitet es direkt weiter.

Während der Buchladen Mooney's in Flammen aufgeht, erscheint Louise als Rettung in letzter Sekunde, wobei sie jedoch eine harte Entscheidung treffen muss: Soll sie die schwer verwundete Kate oder Joe retten?

Obwohl sie Joe von Anfang an als Mörder enttarnen wollte, begann Louise unerwartete Gefühle für ihn zu entwickeln. Schlussendlich kann ein Gespräch mit Marienne ihr die Augen öffnen. Allerdings glaubt sie nicht, dass der Tod die richtige Strafe für den Killer ist. Sie will, dass er zuerst den Mord an Beck gesteht, damit sie der ganzen Welt offenbaren kann, welches Monster er wirklich ist. Und dafür muss sie ihre Rolle weiter spielen.

Das passiert im Finale von You Staffel 5 bei Netflix

In der letzten Episode der Netflix-Serie befinden sich Joe und Louise auf der Flucht in Richtung Kanada. Noch immer glaubt Joe daran, den auf ihn zukommenden Shitstorm abwenden zu können und mit seiner wahren Liebe ein glückliches Leben führen zu können. Doch dann bricht sein ganzes Gefühlsleben in sich zusammen.

Als das Paar in einem abgelegenen Haus mitten im Nirgendwo Zuflucht findet, wagt Louise den entscheidenden Schritt. Sie bedroht Joe mit einer geladenen Waffe und fordert ein Geständnis, wie er Guinevere Beck umgebracht hat. Doch er versucht weiterhin, sie zu manipulieren und für sich zu gewinnen – bis sein Telefon klingelt. Am anderen Ende des Hörers ist sein kleiner Sohn Henry, der seinen Vater als Monster bezeichnet.

Joe bricht zusammen. Alle Beziehungen in seinem Leben sind nun ruiniert. Daraufhin schwört er der Liebe ab und verwandelt sich endgültig in das pure Böse, das die hilflose Louise wie ein wildes Tier durch die Nacht jagt.

Nachdem er Louise den Mord an Beck gesteht und sie scheinbar im See ertränkt, flüchtet Joe durch den Wald vor der Polizei. Glücklicherweise hat sie überlebt und stellt ihren Peiniger mit gezogener Waffe. Er fleht sie an, ihn zu erschießen, um nicht gefasst zu werden. Sie aber will ihm nicht die gerechte Strafe vorenthalten – und schießt ihm den Penis ab. Ja, wirklich!

You Staffel 5 bei Netflix: Stirbt Joe Goldberg am Ende?

Der Serienkiller überlebt und wird verhaftet. Am Ende der Serie weiß die ganze Welt, wer Joe Goldberg wirklich ist. Nach einem langwierigen Gerichtsprozess, bei dem er mit all seinen Grausamkeiten konfrontiert wird, wird Joe zu mehreren lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt. Einsam und allein verrottet er fortan in einer Zelle.

Viele Happy Ends und Joes letzter Kommentar als Erzähler

Während Joe Goldberg ein trauriges Schicksal zuteilwird, ergeht es den (noch lebenden) weiblichen Charakteren der Netflix-Serie weitaus besser. Zu den Klängen von Elton Johns Goodbye Yellow Brick Road zeigt uns You Staffel 5 zum Abschluss mit einer Montage das Happy End aller anderen Figuren:

Louise veröffentlicht Becks Roman (ohne die von Joe hinzugefügten Passagen) und dieser wird zum Bestseller. Sie selbst weiß noch nicht, was die Zukunft für sie bereithält, allerdings verblassen die schrecklichen Erinnerungen an Joe mit jeden Tag mehr.

veröffentlicht Becks Roman (ohne die von Joe hinzugefügten Passagen) und dieser wird zum Bestseller. Sie selbst weiß noch nicht, was die Zukunft für sie bereithält, allerdings verblassen die schrecklichen Erinnerungen an Joe mit jeden Tag mehr. Kate Lockwood hat den Buchlanden-Brand überraschend überlebt und wendet sich wieder der Kunstwelt sowie ihrer Rolle als Mutter für Henry zu.

hat den Buchlanden-Brand überraschend überlebt und wendet sich wieder der Kunstwelt sowie ihrer Rolle als Mutter für Henry zu. Kates Bruder Teddy verwandelt das Familienunternehmen in eine gemeinnützige Organisation – damit sich ihr toter, profitgeiler Vater im Grabe umdreht.

verwandelt das Familienunternehmen in eine gemeinnützige Organisation – damit sich ihr toter, profitgeiler Vater im Grabe umdreht. Maddie kommt trotz Mord und Brandstiftung ohne Strafe davon und führt mit ihrer Tochter und Partner Harrison ein glückliches Leben. Das Finale offenbart: Sie ist schwanger mit Zwillingen.

kommt trotz Mord und Brandstiftung ohne Strafe davon und führt mit ihrer Tochter und Partner Harrison ein glückliches Leben. Das Finale offenbart: Sie ist schwanger mit Zwillingen. Nadia wird freigelassen und widmet sich wieder ihrer Leidenschaft fürs Schreiben

wird freigelassen und widmet sich wieder ihrer Leidenschaft fürs Schreiben Marienne muss nicht mehr in Angst und vor der Öffentlichkeit versteckt leben. Jetzt kann sie der ganzen Welt ihr Talent als Malerin zeigen – mit der Unterstützung von Kate.

In der finalen Szene wendet sich You noch einmal Joe Goldberg zu. Die beklemmende Stille in seiner Gefängniszelle wird ein letztes Mal von Joes innerer Erzählstimme unterbrochen. Einsicht, dass er etwas Unrechtes getan hat, zeigt er weiterhin nicht: Das Leben ist unfair, er ist nur ein Opfer seiner Umstände und hat dieses Schicksal nicht verdient.

Stattdessen echauffiert er sich über die Frauen, die ihm perverse Liebesbriefe schicken. Als Meta-Kommentar auf den Erfolg der Netflix-Serie und die Romantisierung von Serienkillern sieht Joe Goldberg nicht bei sich die Schuld, sondern bei all den Menschen, die Monster wie ihn anhimmeln:

Vielleicht haben wir ein Problem als Gesellschaft. Vielleicht sollten wir zurechtrücken, was in uns kaputt ist. Vielleicht bin nicht ich das Problem, sondern ... Du.

Die 5. und finale Staffel von You - Du wirst mich lieben streamt seit dem 24. April 2025 bei Netflix.