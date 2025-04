Einer der größten Netflix-Hits endet nach 7 Jahren: Wie gut ist You Staffel 5?

Eine der beliebtesten Netflix-Serien geht nach 7 Jahren zu Ende. In You Staffel 5 bekommt Joe Goldberg die Abrechnung all seiner Schreckenstaten, während er sich ein weiteres Mal hoffnungslos verliebt.

Während Dexter auch nach fast 20 Jahren nicht zu stoppen ist, ist die Zeit für Netflix' beliebtesten Serien-Serienkiller Joe Goldberg jetzt abgelaufen. Am 24. April startete die 5. und zugleich letzte Staffel von You - Du wirst mich lieben.

Die einst beim US-Sender Lifetime gestartete Thriller-Serie entwickelte sich mit ihrem Wechsel zu Netflix zu einem nicht selten kontrovers diskutierten Phänomen, das nach sieben Jahren nun beendet wird. Ob Staffel 5 als großes Finale überzeugen kann, erfahrt ihr hier im Serien-Check.

Serienkiller-Finale bei Netflix: Das erwartet euch in You Staffel 5

Drei Jahre sind seit den Ereignissen der 4. Staffel vergangen und es scheint, als hätte Joe Goldberg (Penn Badgley) endlich sein Happy End gefunden. Unter seinem echten Namen lebt er glücklich verheiratet mit Kate (Charlotte Ritchie) in New York, wird in den Medien als charmanter Prince Charming gefeiert, bekommt das Sorgerecht für seinen Sohn zurück und kann sogar seinen alten Buchladen Mooney's wiedereröffnen. Ja, Joe geht es etwas zu gut.

Eigentlich wollte Joe Goldberg zum Schutze seines Bilderbuchlebens das Töten für immer aufgeben – auch, wenn er es vermisst, die Welt von "Arschlöchern" zu befreien. Nur leider hat er die Angewohnheit, immer wieder in die Gesellschaft von ätzenden Menschen zu gelangen, die sein Glück bedrohen. In diesem Fall ist es Kates stinkreiche Familie, die Joes große Liebe aus ihrer Führungsrolle in der Lockwood Corporation drängen und ihren Ruf zerstören will. Und so dauert es nicht lang, bis Joe wieder tut, was er am besten kann: stalken, morden, Menschen in Glaskästen sperren – und sich verlieben.

Auch in der 5. Staffel gibt es wieder ein neues Objekt der Begierde für den liebestollen Psychopathen. Als ihm die enigmatische neue Mooney's-Angestellte Bronte (Madeline Brewer) schöne Augen macht und seine Leidenschaft für Literatur teilt, beginnt ein innerer Kampf, auch dieser Versuchung zu widerstehen.

Das wirkt jetzt auf den ersten Blick nach bloß einer weiteren You-Season, oder? Aber weil wir es hier auch zeitgleich mit dem großen Abschluss der Netflix-Serie zu haben, wird Joe Goldberg im Verlauf der 10 Episoden bald von seiner Vergangenheit eingeholt und erhält die Quittung für 5 Staffeln grauenhafter Taten, während You selbst einen Dialog mit dem eigenen problematischen Vermächtnis eröffnet.

Lohnt sich You Staffel 5? Das Netflix-Finale rechnet mit Serienkiller-Fans ab

Back to Basics heißt zu Beginn der finalen Staffel. Anstatt das Rad neu zu erfinden, besinnt sich die Serie nicht nur mit ihrem New York-Setting zurück auf die Anfänge. Die ersten Folgen haben dabei wenig Neues zu bieten und verfallen wie Joe Goldberg in alte Muster. Wie jedes Kapitel zuvor versucht sich der Serienkiller an einem Neuanfang, den seine Triebe (und seine Libido) Stück für Stück torpedieren.

Obwohl sich vor allem Anna Camp (bekannt aus True Blood und Pitch Perfect) in einer Doppelrolle als Lockwood-Zwillinge Reagan und Maddie als Highight hervortut und einige genüssliche WTF-Momente – inkl. einem schrägen Psychoduell mit sich selbst – abliefert, fühlen sich die ersten Folgen von Staffel 5 zu routiniert und vertraut an. Doch wer Durchhaltevermögen beweist, bekommt nach der Hälfte der Season einen gewaltigen, aber erwartbaren Twist serviert, der die Serie mit voller Härter in Richtung ihres Endspiels bewegt.

Dass Hauptdarsteller Penn Badgley selbst von seiner mörderischen Serienfigur und dem Kult um Serienkiller angewidert ist, ist längst kein Geheimnis. Diese Haltung durchzieht jede Faser der zweiten Hälfte von Staffel 5, die sich zu einer spannenden Auseinandersetzung mit dem Diskurs um Serienmörder-Romantisierung entwickelt. Sämtliche Sympathien gegenüber ihrer Hauptfigur werden infrage gestellt.



Dabei nimmt besonders Bronte-Darstellerin Madeline Brewer (The Handmaid's Tale) eine besondere Rolle ein, die sich von einer scheinbar eindimensionalen You-Klischeefigur zu einer komplizierten Serienheldin entwickelt, deren Moral und Selbstwahrnehmung auf eine harte Probe gestellt werden.



Ein gutes Serienfinale? You Staffel 5 ist nicht ohne Probleme

Bis Staffel 5 diese wirklich spannenden Fragen erforscht, wurde aber bereits zu viel Zeit vergeudet. Der Autorenstab versucht nun in wenigen Folgen Themen wie Cancel Culture, toxische Männerbewegungen, Incels und problematische You-Fans, die Joes Taten romantisieren, unterzubringen und bleibt dabei aber leider oft zu oberflächlich.

Mit Staffel 5 ist ein Ende für You längst überfällig. Im Verlauf der 10 Episoden wird deutlich, dass die Netflix-Serie alle interessanten Szenarien und überraschenden Wendungen bereits erzählt und sich das eigene Konzept mittlerweile abgenutzt hat. Wie oft sollen wir noch einen reumütigen und verletzlichen Joe erleben, der schlussendlich doch wieder seine wahre Gestalt als Monster offenbart?



Über weite Strecken ist die Abschluss-Staffel der Netflix-Serie unterhaltsam. Sie verbindet alle vorangegangenen Seasons miteinander und trumpft dabei mit zahlreichen Verweisen, Überraschungen und Gastauftritten auf. Das Serienfinale selbst ist aber frustrierend.

Neben einigen dämlichen Drehbuch- und Charakterentscheidungen fehlt es You an einem richtigen Paukenschlag, der die Kritik am eigenen Hype wirklich nachhallen lassen kann. Denn die Netflix-Serie scheint mehr daran interessiert, ein moralisch sauberes Ende zu erzählen, das die Geschichte mit ein paar zu vielen hübschen Schleifchen – und einem Mittelfinger in Richtung Serienkiller-Obsession – abschließt.

Alle 10 Folgen der 5. Staffel You stehen seit dem 24. April 2025 bei Netflix zum Abruf bereit. Grundlage für diesen Serien-Check ist die komplette Staffel.