Neues Fantasy-Epos bei Netflix: Alles, was ihr über die League of Legends-Serie Arcane wissen müsst

Im November startet mit Arcane die erste Serie aus dem League of Legends-Universum bei Netflix. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über das kommende Fantasy-Epos wissen müsst.

League of Legends ist einer der größten Videospiel-Titel überhaupt. Das Multiplayer-Game lässt seit 2009 Teams aus mehreren Spieler:innen in einer Fantasy-Welt gegeneinander antreten. Nicht nur, aber vor allem im E-Sport-Bereich, wo professionelle Teams Preisgelder in Millionenhöhe gewinnen können. Dieses Jahr erwartet uns die nächste Evolutionsstufe des Franchise: eine Animationsserie.

Arcane erweitert das League of Legends-Universum auf Netflix und lässt uns zum ersten Mal in Form einer Serie in die faszinierende Welt eintauchen. Falls ihr noch nicht allzu vertraut mit diesem Universum seid, haben wir hier die wichtigsten Infos zusammengefasst, die ihr vor dem Start von Arcane im November wissen müsst.

Was genau hat es mit League of Legends auf sich?

Bei League of Legends (kurz LoL) handelt es sich um ein MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), einem Subgenres des Strategiespiels. Das Projekt des Entwicklerstudios Riot Games stützt sich in seinen Grundzügen auf ein einfaches Konzept: Auf einer abenteuerlichen Karte, der sogenannten Kluft der Beschwörer, treffen zwei Teams aufeinander, die sich aus jeweils fünf Spieler:innen zusammensetzen.

Hier könnt ihr den Trailer zur League of Legends-Serie Arcane schauen:

Arcane - S01 Trailer (Deutsch) HD

Das Ziel des Spiels ist es, die gegnerische Basis zu zerstören. Um dieses Ziel zu erreichen, kann aus über 140 verschiedenen Champions gewählt werden, die über bestimmte Eigenschaften verfügen. Es ist folglich wichtig, sich schon bei der Erstellung des Teams eine Taktik zu überlegen, sodass während dem Spielverlauf die besonderen Fähigkeiten der gewählten Champions geschickt eingesetzt werden können. Professionelle E-Sport-Teams trainieren deswegen ähnlich intensiv wie Bundesliga-Vereine.

Wo spielt die League of Legends-Serie von Netflix?

Arcane taucht tiefer in die League of Legends-Mythologie ein. Konkret finden wir uns auf dem Planeten Runeterra wieder, der auch im Spiel eine zentrale Rolle einnimmt. Die Geschichte entführt in die Straßen von Piltover und Zhaun, die zusammen einen dualen Stadtstaat bilden. Während das strahlende Piltover einer Utopie gleicht, gestaltet sich das heruntergekommene Zhaun als dystopischer Ort.

Wer sind die Hauptfiguren der League of Legend-Serie?

In dieser Welt lernen wir zwei Figuren kennen, die zu den legendärsten Champions im Spiel gehören: Jinx und Vi. Die beiden Schwestern haben schon einige aufregende Abenteuer erlebt. Dennoch könnten sie kaum unterschiedlicher sein.

Jinx stammt aus der kriminellen Unterwelt von Zhaun. Sie gilt als manische und impulsive Kriegerin, die sich lieber direkt ins Chaos stürzt, anstatt sich vorher einen Plan zurechtzulegen. Jinx kann mit absolut jeder Waffe kämpfen und kennt nur einen Endgegner: Langeweile. Sie muss immer in Bewegung bleiben.

Vi ging genauso wie ihre Jinx durch die harte Schule von Zhaun. Im Gegensatz zu ihrer Schwester hat es es inzwischen in die schöne neue Welt von Piltover geschafft. Dort lässt sie sich von niemandem etwas sagen und fällt durch ihren eigenwilligen Humor auf. Als Hüterin des Friedens ist Vi zur unerschrockenen Kriegerin mit ausgeprägtem Überlebensinstinkt geworden.

© Netflix Arcane

So unterschiedlich die Wege von Vi und Jinx verlaufen sind, eine Sache teilen sie sich: ihre Entschlossenheit. Mit den beiden hat Arcane definitiv zwei Protagonistinnen gefunden, die das League of Legends-Universum ordentlich aufmischen können.

Was dürfen wir uns von Arcane auf Netflix erwarten?

Shauna Spenley, die als Global President of Entertainment bei Riot Games arbeitet, bezeichnet die Serie in einer Netflix-Pressemitteilung als eine Art ultimatives Geschenk an LoL-Spieler:innen:

Arcane ist eine Liebeserklärung an all unsere Spieler:innen und Fans, die uns um mehr filmische Erlebnisse gebeten haben, um noch tiefer in die Welt der League of Legends und ihrer Helden:innen einzutauchen.

Gleichzeitig ist klar, dass Riot Games und Netflix mit Arcane nicht nur die erreichen wollen, die sich sowieso schon für League of Legends interessieren. Deswegen ist davon auszugehen, dass die Serie eine Geschichte erzählen wird, die auch losgelöst vom Gaming-Kontext funktioniert



Wer steckt hinter der Netflix-Serie Arcane?

Riot Games und Fortiche Production haben sich zusammengeschlossen, um Arcane für Netflix zu produzieren. Die League of Legends-Serie ist somit eng mit dem Ursprung des Franchise verbunden. Bumblebee-Star Hailee Steinfeld und die aus Army of the Dead bekannte Ella Purnell sprechen in der Originalversion die Rollen von Vi und Jinx. Darüber hinaus setzt sich der Hauptcast aus den folgenden Namen zusammen.

Wann startet die League of Legends-Serie Arcane auf Netflix?

Die 1. Staffel von Arcane umfasst neun Episoden und wird in drei Teilen auf Netflix veröffentlicht. Am 6. November 2021 debütieren die ersten drei Folgen, ehe mit jeweils einer Woche Abstand (also am 13. und am 23. November) die verbleibenden Kapitel erscheinen. Damit startet Arcane rund zwei Jahre nach seiner Ankündigung, die damals im Zuge des zehnjährigen Jubiläums von League of Legends stattgefunden hat.

Werdet ihr euch die League of Legends-Serie Arcane anschauen?