Passend zum Star Wars Day: Schnappt euch jetzt den brandneuen, ultra-detaillierten X-Wing mit Luke Skywalker von LEGO

Am 4. Mai ist der Star-Wars-Feiertag und passend dazu gibt es mit dem X-Wing ein ikonisches Raumschiff in besonders detailreicher Version neu von LEGO.

Egal, ob in der klassischen Star-Wars-Trilogie, deren Sequels oder zuletzt auch in The Mandalorian: Der X-Wing ist eines der bekanntesten Raumschiffe aus der weit, weit entfernten Galaxis und aus der legendären Weltraumsaga kaum wegzudenken.

LEGO bietet nun passend zum offiziellen Star-Wars-Feiertag am 4. Mai ("May the 4th be with you") ein neues und detailliertes Selbstbaumodell des Starfighters von Luke Skywalker exklusiv im offiziellen Shop an *. Wer sich als VIP-Kunde registriert, kann sogar bereits vor dem Datum bestellen und sich zudem 1.800 VIP-Punkte als Rabatt für weitere Einkäufe sichern.

Das bietet der neue X-Wing Starfighter von LEGO

Bestehend aus 1.949 Teilen kommt das neue Modell von LEGO auf Abmessungen von 27 x 44 x 55 Zentimeter (H x B x T) und bietet in der neuen "Ultimate Collector Series"-Version gegenüber bisherigen Modellen ein überarbeitetes Flügel- und Antriebsdesign sowie ein ganz neues Cockpit-Inneres. Der bisher größte X-Wing von LEGO kann sogar per Drehrad die Flügel vom Flug- in den Angriffsmodus wechseln.



Da es sich konkret um den X-Wing von Luke Skywalker, gibt es diesen natürlich auch als Figur dazu, und zwar in einer eigens angefertigten Version mit neuem Armaufdruck und neuen Beinelementen. Ebenfalls mit an Bord ist auch sein treuer Droidenbegleiter R2-D2, ebenso wie ein Ständer inklusive Plakette mit wichtigen Eckdaten des Raumschiffs. Weitere Details findet ihr im Shop.

Highlights am Star Wars Day 2023: Blu-ray Boxen, PS5-Bundle und Merchandise



Viele weitere Angebote zum Star Wars Day 2023 findet ihr aktuell auch bei Amazon, darunter ebenfalls diverse LEGO-Modelle, aber auch Blu-ray-Boxen, Kostüme und noch verschiedenes anderes Merchandise. Bevor der neue Star Wars 10 in die Kinos kommt, lässt sich derzeit auch der neueste Spiele-Hit Star Wars Jedi: Survivor zusammen mit der PlayStation 5 günstig im Bundle sichern. In dem



