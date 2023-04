Vor Star Wars 10 noch schnell die Galaxis retten: Mit dem PS5 Bundle inkl. Star Wars Jedi: Survivor

Der Traum für Star Wars-Fans: Für kurze Zeit gibt es die PlayStation 5 bei MediaMarkt im Bundle mit Star Wars Jedi: Survivor zum richtig starken Preis

Die Skywalker-Saga geht weiter: Auf der Star Wars Celebration 2023 wurde Star Wars 10 nur angeteasert, jetzt wissen wir mehr. Es wird ein Wiedersehen mit Rey geben, die 15 Jahre nach Star Wars 9 ihren eigenen Jedi-Orden aufgebaut hat. Auch in dem Spiele-Hit Star Wars Jedi: Fallen Order geht es um den Wiederaufbau eines Jedi-Ordens.

Der heiß erwartete Nachfolger Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 28. April für PS5, Xbox Series X/S und PC. Bei MediaMarkt gibt es jetzt ein PlayStation 5 Bundle inklusive Star Wars Jedi: Survivor für nur 569 Euro. Das perfekte Geschenk, um den anstehenden Star Wars Day (May the 4th) zu feiern.

Für 569 Euro bekommt ihr die PS5-Konsole in der Version mit Laufwerk mit dem Spiel auf Disc. Einzeln kosten Spiel und Konsole happige 630 Euro. Falls ihr noch keine PS5 besitzt, könnt ihr mit dem Star Wars-Bundle also richtig Geld sparen. Lieferbar ist es ab dem 28. April, wenn das Spiel erscheint.

Das braucht ihr für das perfekte Gaming-Erlebnis mit der PlayStation 5:

Für die beste Bildqualität empfiehlt sich ein 4K-TV mit OLED- oder QD-OLED-Display. Wichtig für Gamer:innen: HDMI 2.1-Eingänge mit 120 Hz für hohe Bildwiederholraten. Des Weiteren sorgen Features wie ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) für geringe Verzögerungen und stabile Bildraten. All das bieten zum Beispiel die neuen OLED-Fernseher von LG.

Star Wars Jedi: Survivor. Das könnt ihr von dem neuen Blockbuster-Game erwarten

Fünf Jahre nach den Ereignissen in Star Wars Jedi: Fallen Order und zehn Jahre nach Star Wars Episode III - Die Rache der Sith kämpft ihr wieder als Jedi Cal Kestis (Cameron Monaghan) gegen das Imperium. Im Gegensatz zum ersten Teil ist Cal Kestis jetzt ein erfahrener Jedi und ihr seid von Anfang an mit starken Fähigkeiten ausgestattet.

Anders als im Vorgänger ist das Leveldesign offener gestaltet, ihr könnt euch also freier durch die Welt bewegen. In Fallen Order waren die Level noch ziemlich geradlinig. Falls ihr den ersten Teil verpasst habt und ihn nachholen wollt, könnt ihr ihn günstig auf PS4 * / PS5 * / Xbox One * und PC * bekommen.

Für Casual-Gamer:innen besonderes interessant: Star Wars Jedi: Survivor bietet einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad, der sich zwischen dem leichten und dem normalen Modus einordnet. Damit ist der "Jedi Padawan"-Modus ideal für Gelegenheitsspier:innen, denen der knackige normale Schwierigkeitsgrad des ersten Teils zu herausfordernd war.

