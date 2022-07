Resident Evil kratzt schon eine Woche nach Start an Netflix-Negativrekord

Netflix hat kürzlich eine neue Resident Evil-Serie veröffentlicht. Das heiß ersehnte Abenteuer scheint aber schon jetzt bei Fans ein Rekord-Flop zu werden.

Viele Horror-Fans fieberten Resident Evil-Serie auf Netflix entgegen. Doch kaum eine Woche nach dem Start am 14. Juli 2022 zeigen sich viele maßlos enttäuscht. Und bewerten das Grusel-Abenteuer so niedrig, dass es mittlerweile auf einen Negativ-Rekord zusteuert.

Horror-Frust: Resident Evil ist eine der enttäuschendsten Netflix-Serien aller Zeiten

Wie NME analysiert, wird die Serie bei Rotten Tomatoes mit niedrigen 26 Prozent bewertet. Das ist allerdings noch hoch im Vergleich zu den durchschnittlichen 3,7 Punkten auf IMDb . Sie zählt damit zu den am niedrigsten bewerteten Serien der Online-Datenbank.

Womöglich hat die Horror-Serie den Fan-Hass nicht verdient. Tatsache ist aber, dass sich viele Community-Mitglieder etwas anderes erhofft hatten. Viele beklagen einen Mangel an Horror und zu viel Teenie-Drama im neuen Netflix-Abenteuer.

Dabei hört sich das Konzept der Serie mit zwei Zeitebenen und einer neuen Perspektive auf Kult-Fiesling Albert Wesker (Lance Reddick) auf dem Papier recht spannend an. Vielleicht haben auch einfach die richtigen Zombies gefehlt.

Was haltet ihr von Netflix' Resident Evil-Serie?