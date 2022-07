Die vielleicht beste Sci-Fi-Action des Jahres: Erste Reaktionen zum neuen Predator-Film sind absolut berauschend ?

Die prestigeträchtige Sci-Fi-Action-Reihe Predator befindet sich im Sinkflug. Das wird Prey ändern, wenn man den begeisterten ersten Reaktionen vertraut.

Die womöglich beste Sci-Fi-Action des Jahres kommt aus einer unerwarteten Ecke. Das Predator-Prequel Prey wurde kürzlich einer kleinen Gruppe an Zuschauern zum ersten Mal präsentiert. Und die können sich vor Begeisterung kaum halten.

Begeisterung für Prey: Sci-Fi-Action soll angeschlagene Predator-Reihe retten

"Prey könnte der beste Predator-Film sein. Nicht seit dem Original. Sondern einfach der beste", heißt es da etwa. "Tief atmosphärisch", "visuell atemberaubend und unfassbar brutal", schreiben andere. "Verflucht nochmal fantastisch", erklärt eine Zuschauerin.

Dabei stürzen sich viele Kritiker:innen insbesondere auf den visuellen Stil, die grandiosen Darsteller und die handfeste Action. "Ein absoluter Spaß dank der verrückten Todesszenen und Jump Scares", lautet ein Urteil. "Große Teile des Films bieten keine Dialoge, was in überwältigendem visuellen Storytelling resultiert", berichtet ein anderer Zuschauer.

"Eine zutiefst persönliche Reise, angetrieben durch Commanche-Traditionen und Predator-Nervenkitzel", äußert sich eine Zuschauerin. Sollten die regulären Zuschauer diese uneingeschränkte Begeisterung teilen, könnte sie den verhassten Vorgänger Predator Upgrad vergessen machen.

Wann kommt die Sci-Fi-Action Prey nach Deutschland?

Wohl aufgrund des Flops des letzten Predator-Teils bekommt Prey in Deutschland auch keinen Kinostart. Der Film mit Amber Midthunder (Hell or High Water) kommt am 5. August 2022 zu Disney+.

Freut ihr euch auf Prey?