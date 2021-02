Schleimiges Horror-Fest vom Fluch der Karibik-Genie bei Netflix: Alle 31 neuen Filme der Woche

Das Netflix-Programm sieht diese Woche eher mau aus. Mit A Cure for Wellness versteckt sich ab heute dennoch ein sehenswerter Horrorfilm im Programm.

Die Netflix-Ausbeute schwankt in den letzten Wochen extrem. Mal kommen richtig viele gute Filme und Serien auf einen Schlag, mal sieht das Angebot eher mau aus. Dieses Wochenende gehört definitiv in die zweite Kategorie. Dennoch wollen wir euch ein paar Neuzugänge ans Herz legen.

Neu auf Netflix: Schleimiger Horror von Gore Verbinski

A Cure for Wellness entpuppte sich im Kino leider nicht als der erhoffte Erfolg. Dennoch hat Fluch der Karibik-Mastermind Gore Verbinski einen schleimigen, unheimlichen und ziemlich fiesen Horrorfilm geschaffen, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Einen ersten Eindruck von den ekligen Ereignissen verschafft euch der nachfolgende Trailer.

A Cure for Wellness - Trailer (Deutsch) HD

Neu bei Netflix: Der goldene Handschuh von Fatih Akin

Seit seiner Premiere auf der Berlinale 2019 wird Der goldene Handschuh heiß diskutiert. Fatih Akins Verfilmung des gleichnamigen Romans von Heinz Strunk über den Frauenmörder Fritz Honka ist abstoßend und widerlich, gleichzeitig aber auch unendlich faszinierend. Eine lohnenswerte Grenzerfahrung.

Neu bei Netflix: Die Neuverfilmung von The Girl on the Train

Der Bestseller The Girl on the Train wurde bereits 2016 mit Emily Blunt in der Hauptrolle fürs Kino adaptiert. Seit Freitag wartet auf Netflix die indische Neuverfilmung der spannenden Geschichte über eine Frau, die beim Zugfahren eine schockierende Beobachtung macht, als sie aus dem Fenster schaut.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Was schaut ihr am Wochenende auf Netflix?