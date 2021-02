Düstere Science-Fiction und Action-Blockbuster bei Netflix: Alle 69 neuen Filme und Serien der Woche

Netflix trumpft am Wochenende mit reichlich neuen Filmen und Serien auf. Uns erwartet ein düsteres Science-Fiction-Abenteuer aus Deutschland und massig Dino-Action.

Letztes Wochenende fiel das Netflix-Angebot ziemlich mau aus. Im Lauf der vergangenen Tage sind dafür umso spannendere Titel ins Programm des Streaming-Diensts gestoßen. Wir stellen euch an dieser Stelle die Highlights vor. Weiter unten im Artikel findet ihr außerdem eine Liste mit allen neuen Filme und Serien auf Netflix.

Neu auf Netflix: Nach Dark kommt das Sci-Fi-Highlight Tribes of Europa

Mit Dark ist letztes Jahr die bis dato beste deutsche Netflix-Serie zu Ende gegangen. Ersatz ist schon auf dem Weg. Tribes of Europa entführt ab heute in eine düstere Zukunft, in der sich verfeindete Stämme in bester Mad Max-Manier bekriegen. Der Trailer verschafft euch einen ersten Eindruck von wilden Treiben der Serie.

Neu auf Netflix: Gone Girl-Star Rosamund Pike in twistreichem Thriller

In David Finchers Gone Girl-Verfilmung lieferte Rosamund Pike ihre bisher stärkste Performance ab. Ausgehend von den ersten Kritiken scheint sich der Netflix-Thriller I Care A Lot um den zweiten Platz zu bewerben. Hier schlüpft Pike in die Rolle einer Betreuerin, die es auf das Erbe der Menschen in ihrer Obhut abgesehen hat.

Neu auf Netflix: Drei von fünf Jurassic Park-Filmen - warum auch nicht

Dino-Action ist immer willkommen, auch wenn kein einleuchtendes Muster bei der Aufnahme der Jurassic Park-Filme in den Netflix-Katalog zu erkennen ist. Im Angebot befinden sich jetzt Teil 1, 3 und 4. Von Teil 2 und 5 fehlt jegliche Spur. Um die Lücken zu füllen, könnt ihr auf die Animationsserie Jurassic World: Neue Abenteuer ausweichen.

Neu auf Netflix: Berlin Alexanderplatz - Einer der besten deutschen Filme 2020

Auch wenn die Kinos letztes Jahr nur für wenige Monate offen hatten, gab es gleich mehrere starke deutsche Filme zu entdecken. Zu den aufregendsten gehörte die Berlin Alexanderplatz-Neuverfilmung von Burhan Qurbani, die Alfred Döblins zugrundeliegenden Roman in ein mitreißendes Gangster-Epos verwandelt.

