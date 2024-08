Schönheitsoperation mit 16: Neuer Sci-Fi-Film von Netflix zeigt im Trailer erschreckende Welt

Bei Netflix startet in wenigen Wochen die Verfilmung des Sci-Fi-Romans Ugly, der in eine dystopische Welt entführt. In dieser Welt ist die Menschheit besessen vom perfekten Aussehen. Schaut hier den Trailer.

Angestoßen vom Erfolg der Hunger Games-Filme haben wir in der vergangenen Dekade eine ganze Welle an Young-Adult-Dystopien im Kino erlebt. Große Erfolge konnte etwa die Divergent-Reihe feiern, genauso wie die Abenteuer, die uns durch das Maze Runner-Labyrinth führten. Nun erweckt Netflix dieses Subgenre zu neuem Leben.

Mit Ugly - Verlier nicht dein Gesicht hat sich der Streamer eine spannende Buchvorlage geschnappt, die aufgrund ihrer Prämisse schon zu Zeiten ihrer Veröffentlichung für Aufmerksamkeit sorgte: Ugly entführt in eine Welt des Schönheitswahns, wo sich junge Menschen für das perfekte Aussehen unters Messer legen.

Dystopischer Science-Fiction-Film bei Netflix: Erster Ugly-Trailer zeigt düstere Zukunftsvision

Ugly - Verlier nicht dein Gesicht - Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte von Ugly ist 300 Jahre in der Zukunft angesiedelt und stellt uns eine harte Zweiklassengesellschaft vor. Auf der einen Seite befinden sich die Pretties, auf der anderen Seite die Uglies – also die schönen und die hässlichen Menschen streng voneinander getrennt. Das "Gute" ist: Die Uglies können zu Pretties werden.

Alle Jugendlichen werden an ihrem 16. Geburtstag einer rituellen Schönheitsoperation unterzogen, die sie in tadellos aussehende junge Erwachsene verwandelt. Die von The Kissing Booth-Star Joey King gespielte Protagonistin Tally Youngblood kann ihre Operation gar nicht erwarten. Doch dann bricht ihre gesamte Welt für sie zusammen.

Bisher ist Tally davon ausgegangen, dass es nur einen richtigen Weg gibt. Als ihre beste Freundin, die rebellische Shay, sich gegen die Regeln der Gesellschaft stellt, wird jedoch klar, dass wir uns in einer verstörenden Dystopie wiederfinden. Nach und nach findet Tally mehr schockierende Wahrheiten über ihr Leben heraus.

Ugly basiert auf einer vierteiligen Buchreihe, die schon 2006 als Sci-Fi-Blockbuster verfilmt werden sollte

Genauso wie die Hungerspiele im Staate Panem basiert Ugly auf einer Romanvorlage, namentlich Uglies aus dem Jahr 2005. Geschrieben wurde diese von Scott Westerfeld, der ebenfalls bei den Fortsetzungen federführend war. Bis 2007 erschienen drei weitere Bände im Uglies-Universum. Sie tragen die Titel Pretties, Specials und Extras.



Bereits 2006 existierten erste Pläne, die Dystopie auf die große Leinwand zu bringen. 20th Century Fox sicherte sich damals die Rechte. Das Projekt kam allerdings nie so richtig in Fahrt und die Rechte gingen schließlich an Netflix über. Im September 2020 wurde die jetzige Version von Ugly offiziell angekündigt – mit McG als Regisseur.

McG war in den 2000er Jahren einer der großen Blockbuster-Regisseure in Hollywood, der sich vor allem durch die 3 Engel für Charlie-Filme einen Namen gemacht hatte. Seit ein paar Jahren dreht er nur noch für Netflix: The Babysitter (2017), Rim of the World (2019), The Babysitter: Killer Queen (2020), Family Switch (2023) und jetzt Ugly.

Neuer Sci-Fi-Film: Wann startet Ugly bei Netflix?

Ugly – Verlier nicht dein Gesicht feiert am 13. September 2024 seine Premiere bei Netflix. Bisher ist unklar, ob der Streamer auch Verfilmungen der anderen Bücher plant. Vermutlich wird das vom Erfolg des ersten Teils abhängig sein. Wird die Uglies-Saga komplett verfilmt oder erwartet uns eine weitere abgebrochene Young-Adult-Reihe wie The Giver, Chaos Walking, Die 5. Welle und Co.? Wir werden es herausfinden.