Star Wars-Film über Rey Skywalker wieder auf Kurs: Jetzt gibt es endlich auch ein positives Update von Daisy Ridley

Nach mehreren Rückschlägen scheint die Fortsetzung der Geschichte von Rey Skywalker endlich wieder auf Kurs zu sein. Hauptdarstellerin Daisy Ridley gibt ein Update zum neuesten Stand der Dinge.

Vor zwei Jahren wurde der Rey-Film auf der Star Wars Celebration in London angekündigt. Seitdem haben drei Drehbuchautoren das Projekt verlassen. Mit George Nolfi arbeitet nun der vierte Autor an dem Film – und vielleicht schafft er es, die perfekte Geschichte für das mit dem Arbeitstitel New Jedi Order umschriebene Projekt zu finden.

Hauptdarstellerin Daisy Ridley, die bereits in der Sequel-Trilogie als Rey Skywalker zu sehen war, zeigt sich begeistert von Nolfis Engagement. Auch wenn sie die jüngste Drehbuchfassung noch nicht in die Hände gekriegt hat, schwärmt sie von dem neuen Autor, der den gebeutelten Rey-Film wieder auf Kurs bringen soll.

Daisy Ridley gibt ein Update zum New Jedi Order-Projekt

Im Rahmen der Promo-Tour ihres neuen Action-Krachers Cleaner, der am 21. Februar 2025 in den USA ins Kino kommt, hat sich Ridley mit ComicBook.com zum Interview zusammengesetzt. Dabei ging es nicht nur um gefährliche Stunts, sondern auch die Frage, was der Status quo des Rey-Films ist. Ridley antwortete:

Ich habe die neueste Version des Drehbuchs noch nicht gelesen, aber ich weiß, was passiert, und ich kenne die Geschichte. Was sich wirklich gut anfühlt, ist, dass George [Nolfi] ein phänomenaler Autor ist. Aktuell stellen wir sicher, dass diese Geschichte mit dem bestmöglichen Drehbuch erzählt wird, und ich denke, dass sich das Warten definitiv lohnt.

Nolfi selbst hatte sich kürzlich erst als absoluter Star Wars-Experte bewiesen, indem er die Filme von George Lucas auf ihre wesentlichen Bestandteile heruntergebrochen und dabei vor allem den politischen Einschlag betont hat. Zuvor hat er u.a. Ocean's Twelve, Das Bourne Ultimatum und Der Plan geschrieben – letzteren sogar inszeniert.

Wann startet der neue Star Wars-Film über Rey im Kino?

Bis das Rey-Film kommt, wird noch einiges an Zeit vergehen. Vorerst muss sichergestellt werden, dass das Drehbuch in trockenen Tüchern ist. Dann können die Dreharbeiten beginnen. Als Regisseurin ist nach wie vor Sharmeen Obaid-Chinoy an Bord, die zuvor zwei Episoden der 2022 gestarteten MCU-Serie Ms. Marvel gedreht hat.

Obaid-Chinoy bringt zudem einen spannenden Hintergrund mit, wie man ihn selten bei den Filmschaffenden eines Blockbusters dieser Größenordnung findet: Nicht nur kommt sie als Regisseurin aus dem Dokumentarbereich. Abseits der bewegten Bilder war Obaid-Chinoy als Journalistin aktiv und setzte sich gegen die Diskriminierung von Frauen ein.

Lange Zeit wurde angenommen, dass der von ihr inszenierte Star Wars-Film im Dezember 2026 ins Kino kommt. Aufgrund der Drehbuchrückschläge dürfte dieser Termin aber nicht mehr realistisch sein. Lucasfilm und Disney halten sich für Dezember 2027 einen weiteren Star Wars-Kinostart frei. Dieses Zeitfenster scheint eher machbar.