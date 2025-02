Neue Hoffnung für Star Wars: Er soll den Rey-Film retten – und ist aus diesem Grund die richtige Wahl

Drei Drehbuchautoren hat der Rey-Film schon verloren. Seit letzter Woche wissen wir, wer das Star Wars-Projekt fortan schreiben wird. Gute Neuigkeiten: Er hat die Saga genau verstanden.

Vor zwei Jahren wurde auf der Star Wars Celebration ein neuer Kinofilm angekündigt, der die Geschichte von Rey Skywalker fortsetzt – mit Daisy Ridley in der Hauptrolle. Darüber hinaus wurde Sharmeen Obaid-Chinoy als Regisseurin bekannt gegeben. Alles wirkte, als können die Dreharbeiten jeden Moment losgehen. Doch es gab ein Problem: Der Film hatte noch kein fertiges, geschweige denn ein halb fertiges Drehbuch.

Drei Drehbuchautoren, namentlich Damon Lindelof, Justin Britt-Gibson und Steven Knight, haben in den vergangenen Monaten versucht, die perfekte Story für das unter dem Arbeitstitel New Jedi Order geläufige Projekt aufs Papier zu bringen. Bisher konnte keiner Lucasfilm überzeugen, sodass nun Drehbuchautor Nummer 4 am Werk ist: George Nolfi soll den in der Entwicklungshölle versackten Rey-Film retten.

Der neue Drehbuchautor des Rey-Films hat die Star Wars-Filme von George Lucas genau verstanden

Als die Nachricht von Noflis Star Wars-Engagement letzte Woche die Runde machte, zeigten sich nicht alle Fans optimistisch, dass das Projekt dieses Mal wirklich einen Schritt nach vorne macht. Manche blickten skeptisch auf die Filmografie des Autors: Was prädestiniert ausgerechnet Nolfi dazu, den Rey-Film zu schreiben?

Eine Woche später dürfte zumindest ein Teil dieser Skepsis verfolgen sein. Denn Nolfi hat in einem neuen Interview mit Film Stories bewiesen, dass er definitiv Ahnung hat. Nicht nur von Star Wars, sondern speziell von dem Star Wars, das George Lucas mit der Original- und der Prequel-Trilogie ins Kino brachte. Im Interview erzählt er:

Ich gehe [bei dem Rey-Film] so vor, dass ich mir anschaue, was vor mir war, und was so die großen Ideen sind, die sie umsetzen wollen – also Lucasfilm, Disney, Sharmeen [Obaid-Chinoy], die Regisseurin. Dann macht man das, was ein Drehbuchautor macht, und versucht, die einzelnen Teile einer Geschichte zusammenzufügen. Man versucht, sich Charaktere vorzustellen, und dann präsentiert man das mit dem Verständnis, dass es natürlich eine lange, unglaubliche Tradition ehren muss.

Diese lange Tradition führt bis ins Jahr 1977 zurück, als George Lucas mit Krieg der Sterne den ersten Teil der Skywalker-Saga auf die große Leinwand brachte. Doch was zeichnet Lucas' Star Wars aus? Nolfi geht ins Detail:

Wenn man an George Lucas denkt, an die sechs Filme, die er gemacht hat, und an das Universum, das er erschaffen hat, dann ist das sehr stark von politischen Vorstellungen durchdrungen. Es geht nicht um die heutige Zeit an sich, aber es gibt zum Beispiel die Nazihaftigkeit des Imperiums bzw. des Römischen Reichs.

Nolfi erklärt:

Die Demokratie des Römischen Reiches, die zusammenbricht und zum Imperium wird, und die immerwährende Geschichte von Menschen, die sich selbst organisieren und gegen das Chaos ankämpfen, und dann werden die Werkzeuge, die den menschlichen Gesellschaften helfen, das Chaos einzudämmen, zur Unterdrückung.

Außerdem fügt er hinzu:

Das ist der Kern dessen, was George Lucas meiner Meinung nach sagen wollte. Und eines der wunderbaren Dinge an Science-Fiction und Star Wars – das ja eher Science-Fantasy oder eine Space Opera ist – ist, dass man die tiefsten Themen ansprechen kann, ohne dass es sich anfühlt wie ein Philosophie- oder Politikwissenschaftskurs oder wie etwas, das ich heute in der Zeitung lese ... Es kann um echte Dinge gehen, um tiefgreifende Dinge.

Dass Nolfi die politischen Facetten der Star Wars-Filme schätzt, sollte eigentlich keine Überraschung sein. In seinem Sci-Fi-Thriller Der Plan erzählt er eine Liebesgeschichte in einer klaustrophobischen, geradezu dystopischen Rahmung. Zudem war er an Das Bourne Ultimatum beteiligt – zusammen mit Tony Gilroy, der mit Andor eines der politischsten Star Wars-Projekte überhaupt auf den Weg gebracht hat.

Zum Weiterlesen:

Star Wars-Rückkehr: Wann startet der Rey-Film im Kino?

Bei der Ankündigung des Films hofften vielen Fans, dass wir Daisy Ridleys Rückkehr als Rey Skywalker womöglich schon im Dezember 2026 auf der großen Leinwand sehen werden. Aktuell sieht es aber mehr danach aus, als kommt der Film frühestens im Dezember 2027 ins Kino. Sehr wahrscheinlich werden wir auf der Star Wars Celebration im April ein Update zu den neuesten Plänen erhalten.