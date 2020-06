Tote Mädchen lügen nicht-Star wollte schockierenden Tod im Finale

Die Netflix-Serie Tote Mädchen lügen nicht (13 Reasons Why) verabschiedet sich im Finale mit einem herzzerreißenden Tod. Clay-Darsteller Dylan Minnette verriet nun, dass er sich diesen gewünscht habe.

Achtung, Spoiler zum Ende von Tote Mädchen lügen nicht: Die 4. Staffel von Tote Mädchen lügen nicht beendet die Geschichte von Clay und seinen Freunden mit einem tränenreichen Finale. Ein friedvoller Abschied ist den Schülern der Liberty High vergönnt, denn im Finale stirbt Hauptfigur Justin Foley (Brandon Flynn) auf schockierende Weise.

Als wäre der plötzliche und grausame AIDS-Tod von Justin für die Fans nicht schon traumatisierend genug, verriet die Clay-Darsteller Dylan Minnette im Interview mit Entertainment Weekly nun, dass er und Brandon Flynn sich Justins Tod sogar gewünscht hatten.

Tote Mädchen lügen nicht: Der Tod von Justin

Während der Dreharbeiten zur letzten Staffel von Tote Mädchen lügen nicht wussten die Darsteller bereits, dass eine Figur das Ende nicht überleben würde. Allerdings wussten sie bis kurz vor Produktion des Finales nicht, wen es treffen würde. Dylan Minnette scheint aber ganz glücklich mit dem Ausgang des niederschmetternden Twists zu sein:

Ich erinnere mich, dass Brandon und ich gehofft haben, dass es Justin trifft. Wir haben uns dafür stark gemacht und [Serien-Schöpfer Brian Yorkey] angefleht und ihm erklärt, warum wir denken, dass er es sein sollte. Denn er und ich fühlten, dass es die größte emotionale Wucht für die Serie hätte, in Anbetracht von Justins ganzer Entwicklung.

Der Tod von Justin hat eine geradezu poetische Tragik, wenn wir uns vor Augen führen, dass ihm in Staffel 1 das erste von Hannahs Tapes gewidmet war und ein Date zwischen ihm und Hannah alle dramatischen Entwicklungen erst in Gang setzte.

Für Dylan Minnette (und sicher auch alle Zuschauer) ist Justins Tod "der deprimierendste Momente, den sie Serie machen konnte". Denn die Entwicklung der Beziehung zwischen Justin und Clay bildet ein roten Faden für die gesamte Serie. Clays erste und letzte Worte der Serie sprach er zu Justin - auch wenn die letzte Szene der Wahl-Brüder nur in Clays Kopf stattfindet.

