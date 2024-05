Für den Dreh des Psycho-Mindfucks Der Leuchtturm ging Robert Pattinson an seine schauspielerischen Grenzen. Die Produktion war so extrem, dass der Star fast ausgerastet ist.

Wer Robert Pattinson nur als glitzernden Twilight-Vampir Edward kennt, hat die letzten fünf bis zehn Jahre Filmgeschichte verschlafen. Mit Rollen in Filmen wie High Life, The Rover oder The Batman hat sich der Star längst als herausragender Charakterdarsteller behauptet.

Zu den eindrucksvollsten Robert Pattinson-Performances gehört auch Der Leuchtturm von 2019, in dem er zusammen mit Willem Dafoe (Inside) in einem psychotischen Kammerspiel vor der Kamera langsam den Verstand verliert. Der Dreh war so kräftezehrend, dass der Schauspieler fast gewalttätig gegenüber dem Regisseur wurde.

Robert Pattinson wollte Psycho-Thriller-Regisseur fast ins Gesicht schlagen

In der Handlung des Films von The Witch-Regisseur Robert Eggers spielt der Star den Holzfäller Ephraim Winslow, der in den 1890ern als neuer Leuchtturmwärter bei dem Einsiedler Thomas Wake (Willem Dafoe) anheuert. Die isolierte Tätigkeit führt bald dazu, dass sich seltsame Ereignisse häufen und die Frage aufkommt, wer von den beiden Männern schneller dem Wahnsinn verfällt.

Dem Wahnsinn verfallen ist wohl auch fast Pattinson selbst bei den Dreharbeiten. Vor dem Release des Films sprachen beide Stars mit dem Interview Magazine über die Produktion. Die Schauspieler unterhielten sich abseits der Takes fast gar nicht miteinander und besonders Pattinson pflegte kaum noch zwischenmenschlichen Kontakt zu anderen Personen am Set.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zu Der Leuchtturm schauen:

Der Leuchtturm - Trailer (Deutsch) HD

Irgendwann war der Dreh so intensiv, dass Pattinson fast gewalttätig wurde:

So kurz bin ich noch nie davor gewesen, einen Regisseur zu schlagen. So sehr ich Robert [Eggers] auch liebe, irgendwann habe ich fünf Takes gemacht, als ich über den Strand gelaufen bin, und nach einer Weile dachte ich: 'Was zum Teufel ist los?“ Ich habe das Gefühl, als würdest du mir einfach mit einem Feuerwehrschlauch ins Gesicht spritzen.' Und er sagte: 'Ich spritze dir mit einem Feuerwehrschlauch ins Gesicht.' Es war wie eine Art Folter.

Die Strapazen beim Dreh haben sich ausgezahlt. Mit einer Durchschnittswertung von 7,4 von 10 Punkten zählt Der Leuchtturm bei der Moviepilot-Community zu den beliebtesten Filmen mit Pattinson.

Wie und wo kann Der Leuchtturm mit Robert Pattinson geschaut werden?

In einer Streaming-Flatrate ist der Psycho-Mindfuck von Robert Eggers zurzeit nirgends verfügbar. Bei den üblichen VoD-Anbietern wie Amazon Prime könnt ihr Der Leuchtturm leihen oder kaufen.