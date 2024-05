Heute im TV: Action-Film mit Jason Statham, in dem er auch noch richtig gut schauspielert

Nitro strahlt heute einen Jason Statham-Actionfilm aus, der sich von seinen üblichen Werken abhebt. Diesmal musste der Star schauspielerisch zulegen, was für ihn eine Herausforderung darstellte.

Action-Star Jason Statham hat mittlerweile so viele Genre-Filme gedreht, dass sich manche Titel kaum voneinander unterscheiden lassen. Ein Streifen dieser Art, der heute im TV läuft, hebt sich durch das Schauspiel des Darstellers aber von den anderen ab.

Action-Tipp heute im TV: Darum geht es in Redemption mit Jason Statham

In dem Film von Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight spielt der Star den Ex-Special Forces-Soldat Joey Jones, der aufgrund vergangener Verbrechen vors Militärgericht gestellt werden soll. Auf der Flucht vor dem Gesetz lebt er als Obdachloser in den Straßen Londons, wo er sich unter anderem mit der Nonne und Obdachlosenbetreuerin Cristina (Agata Buzek) anfreundet. Als eine Freundin von Joey ermordet wird, will er die Schuldigen mit Kontakten aus der Unterwelt aufspüren und ihren Tod rächen.

Schaut hier noch einen deutschen Redemption-Trailer:

Redemption Stunde der Vergeltung - Trailer (Deutsch) HD

Wer typische Statham-Action sucht, bekommt sie in Redemption geboten. Trotzdem hebt der Film die schauspielerische Seite des Darstellers stärker hervor. Für den Star selbst war das eine neue Herausforderung, wie er gegenüber MTV News erklärte:

Ich bin mir bewusst, dass es für mich eine Art Testfeld ist, einen etwas beschädigteren Charakter mit etwas mehr Fleisch auf den Knochen zu spielen.

Wann läuft Redemption mit Jason Statham im TV?

Nitro strahlt den Action-Film mit Jason Statham am 21. Mai 2024 um 22:25 Uhr aus. In einer Streaming-Flat gibt es Redemption aktuell nirgends. Ihr könnt Redemption bei den üblichen VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.

Podcast: Die bisher besten Streaming-Filme 2024 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir wagen einen ersten Blick zurück in das Streaming-Jahr 2024 und stellen euch die fünf besten Streaming-Filme vor, die bis dato bei Netflix, Amazon und Co. erschienen sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Knallharte Kampf-Action aus Deutschland, ein nachdenkliches Science-Fiction-Abenteuer mit Adam Sandler und neue Filme von gleich drei Regie-Größen: Im Streaming-Bereich gab es dieses Jahr schon einige starke Filme zu entdecken.