Überraschung bei Disney+: Grey's Anatomy Staffel 20 hat endlich deutschen Start und kommt viel früher als erwartet

Grey's Anatomy-Fans mussten lange auf Staffel 20 warten, jetzt aber wurde der Deutschland-Start von Disney+ verkündet – und ist bereits in greifbarer Nähe.

Grey's Anatomy musste nach dem Hollywood-Streik der Drehbuchautor:innen und Schauspielenden im letzten Jahr einige Verzögerungen in Kauf nehmen und startete in den USA deshalb erst im März 2024. Die deutsche Ausstrahlung verschob sich für die 10 neuen Episoden dadurch ebenfalls, weil die Synchronisation ins Deutsche auch ihre Zeit braucht. Doch nun kehrt die langlebige Serie früher als gedacht zurück.



Wann startet Grey's Anatomy Staffel 20 bei Disney+, Joyn und ProSieben?

Normalerweise braucht Grey's Anatomy nach dem US-Start meist sechs Monate, um den Sprung über den Ozean zu uns nach Deutschland zu schaffen. Das ist dieses Jahr anders: Schon am Montag, dem 1. Juli 2024 startet die Serie bei Disney+ *. Das sind gerade einmal dreieinhalb Monate nach der US-Ausstrahlung. Am selben Datum kommt auch die Spin-off-Serie Seattle Firefighters für ihre 7. und letzte Staffel zurück.

Disney+ Grey's Anatomy Staffel 20

In den USA ist Staffel 20 von Grey's Anatomy nach (dieses Jahr reduzierten) 10 Episoden gerade dramatisch zu Ende gegangen. Das deutsche Publikum darf sich hingegen noch auf Rückkehr:innen wie Arizona (Jessica Capshaw) und Nico (Alex Landi) sowie Neuzugänge wie Dr. Monica Beltran (Natalie Morales) freuen.

Nach dem Schock-Ende von Staffel 19 müssen sich außerdem Fans der Hauptfigur Meredith Grey (Ellen Pompeo) nicht ganz von der Serien-Namensgeberin verabschieden: Sie hat nämlich mehre Gastauftritte in Staffel 20, was verdächtig nach einem Rettungsversuch aus der Krise aussieht und das Feld in Folge 1 zwischen Neustart und Tradition absteckt.

ProSieben und Joyn haben ihre Grey's Anatomy-Ausstrahlung noch nicht bekannt gegeben. Wenn es so wie immer läuft, wird die Serie bei ProSieben aber wohl wieder jeweils eine Woche nach dem Disney+-Start zurückkehren.

Grey's Anatomy im Podcast: Warum ist die Serie so beliebt?

Im Streamgestöber-Podcast zu Grey's Anatomy prüfen wir die langlebige Erfolgsserie auf ihre Vitalwerte:

Was lieben wir an Grey's Anatomy, was sind die Highlights aus vielen Jahren, was nervt uns mittlerweile und warum können wir einfach nicht die Finger davon lassen?