Verzweiflungstat bei Grey's Anatomy: Staffel 20 startet mit Meredith einen enttäuschenden Rettungsversuch

In den USA ist Grey's Anatomy in die 20. Staffel gestartet und klammert sich zum Start panisch an Altbekanntes. Doch wie soll ausgerechnet Ellen Pompeo über den Weggang von Ellen Pompeo hinweghelfen?

Grey's Anatomy musste im letzten Jahr an vielen Enden zurückstecken: Erst verließ Meredith-Darstellerin Ellen Pompeo die Serie, dann konnte Staffel 20 im Herbst im Zuge des Hollywood-Streiks nicht zurückkehren, das Spin-off Seattle Firefighters wird nach Staffel 7 beendet und jetzt erhalten wir nur eine verkürzte Staffel mit 10 Folgen. Wie also startete die Serie gestern Nacht in den USA in ihre neue Season? Die kurze Antwort ist: ziemlich verzweifelt.

Achtung, es folgen Spoiler zum Staffelstart von Season 20.



Ellen Pompeo als Feuerlöscher: Grey's Anatomy holt Meredith Grey zurück, als wäre nichts gewesen

Nach dem Verlust der langjährigen Leiterin Krista Vernoff übernimmt Meg Marinis als neue Serienlenkerin in Staffel 20 die Zügel. Sie begleitet Grey's Anatomy schon lange als harte Arbeiterin hinter den Kulissen und hat sich von der Produktionsassistentin bis zur Drehbuchautorin und nun Showrunnerin hochgearbeitet. Das heißt, sie kennt sich im Seattle-Krankenhaus aus, weiß aber mit Sicherheit auch um die Krise, in der die Serie nach dem dramatischen Ende von Staffel 19 steckt. Wie aber lässt sich die Krise eines Grey's Anatomy ohne Ellen Pompeo bekämpfen? Offenbar mit Ellen Pompeo.

ABC Grey's Anatomy gehört in Staffel 20 immer noch Meredith Grey

Dass Grey's Anatomys 20. Staffel die Meredith-Darstellerin in mindestens 4 der 10 Folgen zurückholen wird, ist dank THR schon länger bekannt. Ein wirklicher Abschied von der Hauptfigur findet also nicht statt. Auf diese Weise werden die enttäuschten Fans befriedigt und Ellen Pompeo regiert weiter als dauerhafter Gaststar, der nur mal schnell aus Boston vorbeischaut, "ihre" Serie. Und das wird so schnell nicht aufhören, wenn Staffel 20 ihr gleich zu Beginn den Handlungsstrang einer innovativen, potenziell rufschädigenden Alzheimer-Forschung zugesteht.

Am besten zeigt sich die Meredith-Präsenz in einer Szene, in der die besuchende Ärztin bei einer OP aushelfen soll und Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson) in den OP-Saal vorauseilt. Ihre alte Mentorin muss sie hier daran erinnern, dass Meredith nur assistieren soll. Aber die Botschaft ist klar: Solange Dr. Grey sich ins Rampenlicht drängt, kann Dr. Bailey nicht strahlen. Dabei hat sie gerade den renommierten Catherine-Avery-Preis gewonnen. Als treuestes Cast-Mitglied mit den meisten Episoden-Auftritten (426, genau wie James Pickens Jr.) hätte sie die Führungsposition sowieso verdient.

Grey’s Anatomy - S20 Teaser Trailer (English) HD

Ellen Pompeos Rückkehr in Staffel 20 mag die Herzdruck-Massage sein, die Grey's Anatomy am Laufen halten soll. Aber das fühlt sich zum Staffelauftakt auf unangenehme Weise wie die Wiederbelebung einer erkalteten Leiche an. Es ist, als wenn die Serie versucht, fatale Entscheidungen zurückzunehmen oder uns zumindest vergessen zu lassen. Sie schafft es nicht, nach vorn zu blicken, obwohl das mit einem Schwung neuer Cast-Mitglieder Anfang der letzten Staffel noch zum Greifen nah schien. Jetzt aber zieht sich ein Rückwärts-Trend durch den gesamten Start von Staffel 20.

Zwischen Tradition und Neustart: Grey's Anatomy steckt zum Start von Staffel 20 fest

Die 1. Folge der 20. Staffel trägt ironischerweise den Titel "We've Only Just Begun", also "Wir haben gerade erst angefangen". Das hört sich nach einer Serienlaufzeit von 19 Jahren nach einer steilen These an, zeigt aber zugleich die Zwickmühle, in der Grey's Anatomy steckt: ermüdete Fans halten und sich trotzdem erneuern.

Ein selbstfahrendes Auto verkörpert das als Metapher perfekt in dieser ersten Episode: Das moderne Fahrzeug rammt aufgrund eines technischen Fehlers eine Ambulanz. Wieder und wieder und wieder. Natürlich während zwei Ärzte drinnen eingeschlossen sind und versuchen eine Patientin zu retten. Das Auto ist eine technologische Neuerung, die die Fallstricke des Wandels aufzeigt – weshalb auch Grey's Anatomy lieber weiter am Altbekannten festhält.

ABC Grey's Anatomy: die jungen Ärzt:innen in Staffel 20 dürfen bleben

So bleibt im Einklang mit Merediths Auftritt alles gleich: Den Assistenzärzt:innen Griffith (Alexis Floyd), Kwan (Harry Shum Jr.), Millin (Adelaide Kane), Yasuda (Midori Francis) und Adams (Niko Terho) droht nach ihrem Patienten-Todesfall der Rauswurf, aber am Ende dürfen doch alle bleiben. Das Leben von Dr. Teddy Altman (Kim Raver) hängt wegen einer Zahn-Komplikation nach dem letzten Staffel-Cliffhanger am seidenen Faden, aber zum Schluss wacht sie wieder auf. Jo (Camilla Luddington) und Link (Chris Carmack) sorgen für die notwendige Portion positiver Gefühle und Alkoholiker Dr. Webber trifft einmal mehr die Entscheidung, sich vom Alkohol abzuwenden. Auch die von TVLine für Staffel 20 angekündigte Rückkehr von Arizona (Jessica Capshaw) schlägt in dieselbe alte Kerbe.

Spätestens, wenn Dr. Bailey Meredith erklärt, dass diese auch mal als katastrophale Ärztin angefangen hat, und am Ende mit den Worten "Ich habe fünf Regeln" die Anleitung des Mediziner-Nachwuchses übernimmt, sind wir wieder in Staffel 1 angekommen. Und bei der Erkenntnis, dass uns Grey's Anatomy in Staffel 20 ein verzweifeltes Wiederkäuen dessen bietet, was wir hier schon unzählige Male gesehen haben. Doch mittlerweile ist es ein Erfolgsrezept, das wie eine bittere Medizin schmeckt.

Wann Grey's Anatomy mit seinen neuen Folgen in Deutschland zu ProSieben, Joyn und Disney+ zurückkehrt, ist aktuell noch nicht bekannt.