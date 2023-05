Grey's Anatomys-Hammer: Staffel 19 endet mit Meredith-Rückkehr und einem Tod, mit dem niemand gerechnet hat

Grey's Anatomy schließt die 19. Staffel der erfolgreichen Krankenhaus-Serie ab, indem sie die Dramatik-Schraube anzieht. Was uns ein Wiedersehen mit der ausgestiegenen Meredith, zwei Happy Ends, aber auch den Tod einer Hauptfigur beschert.

Achtung, es folgen Spoiler zum 19. Staffel-Finale von Grey's Anatomy: In Deutschland steht die aktuelle Season von Grey's Anatomy nach dem Start im April noch ganz am Anfang, in den USA sind die 20 Folgen jetzt zu Ende gegangen – und wie! Wir erraten euch, wer lebt, wer stirbt und wer endlich zusammenkommt.

Grey's Anatomy Staffel 19: Zuerst ist alles gut im Staffel 19-Finale ...

Staffel 19 war für Grey's Anatomy von Verlusten gezeichnet: Es ist die Staffel, die mit einer Riege neuer Ärzt:innen startete, die Hauptdarstellerin Ellen Pompeo einbüßte und in der kurz danach auch Maggie Pierce ihren Hut nahm. Im Finale kommt nun all das noch einmal zusammen. Sehen wir uns zuerst die glücklichen Wendungen an:

Nach Merediths Umzug nach Boston gibt es ein Wiedersehen mit der Ex-Hauptfigur Meredith (Ellen Pompeo) als viele der Ärzt:innen für die Verleihung des renommierten Catherine-Fox-Awards dorthin fliegen. Am Ende geht der Preis überraschend an Dr. Bailey (Chandra Wilson): für ihre Vorreiter-Arbeit bei Abtreibungen, die die 2. Staffelhälfte stark geprägt hat.

ABC Grey's Anatomy: Staffel 19 hat ein Happy End für Nick und Meredith

Die ebenfalls Nominierten Dr. Nick Marsh (Scott Speedman) und Dr. Winston Ndugu (Anthony Hill) gehen im Grey's Anatomy-Finale der 19. Staffel somit leer aus, dürfen am Ende aber trotzdem zufrieden sein: Winston wird Chef-Herzchirurg in Seattle und darf sich im Guten von Maggie trennen. Nick wiederum bekommt seine Gefühle nun erwidert und beschert Meredith ihr nachträgliches romantisches Happy End.

Ach ja, und auch in Seattle darf ein Paar nach langer Freundschaft zusammenfinden: Jo Wilson (Camilla Luddington) und Link (Chris Carmack) gestehen sich ihre Gefühle und sind ganz überrascht, dass das Gegenüber ebenso empfindet. Eine Familie waren sie in der 19. Staffel Grey's Anatomy vorher schon geworden, nachdem die Gehörlosigkeit von Jos Tochter entdeckt worden war.

In der jüngeren Mediziner:innen-Generation lässt derweil Simone Griffin (Alexis Floyd) ihren Bräutigam für Merediths Neffen Lucas (Niko Terho) am Traualtar stehen, Jules (Adelaide Kane) und Kwan (Harry Shum Jr.) kommen sich nach einem Regelbruch näher und Yasuda (Midori Francis) darf die einst ausgestiegene Helm (Jaicy Elliot) zurück im Krankenhaus begrüßen.

... und dann kommt der Tod ins Grey-Sloan-Krankenhaus

Man könnte also glauben, alles sei in Butter am Ende von Staffel 19. Doch Grey's Anatomy wäre nicht Grey's Anatomy, wenn die Serie am Schluss nicht noch eine dramatische Wendung nehmen würde: Die frischgebackene Krankenhauschefin Dr. Teddy Altman (Kim Raver), die ihr Glück mit Dr. Hunt (Kevin McKidd) nach mehreren Staffeln endlich gefunden hat, klagt über die finale Doppel-Folge hinweg über Zahnschmerzen und bricht am Ende im OP plötzlich tot zusammen. Unklar, woran sie gestorben ist, endet Staffel 19 mit Teddys Herz-Nulllinie und Hunts vergeblichen Wiederbelebungsversuchen. (Dass sie noch einmal zum Leben erwacht, ist allerdings nicht ausgeschlossen, da Kim Raver für Staffel 20 schon unterschrieben hat.)

ABC Grey's Anatomy: Staffel 19 tötet Dr. Teddy Altman

Außerdem ist trotz Merediths romantischem Abschluss ihre Karriere in der letzten Folge in der Schwebe: Sie hat neue Entdeckungen in der Alzheimer-Forschung gemacht, die alles bisher geglaubte infrage stellen und zugleich Dereks Lebenswerk nichtig machen könnten. Es sieht ganz so aus, als dürfte das Staffel 19-Finale nicht Meredith letzter Gastauftritt gewesen sein. Die 20. Staffel Grey's Anatomy ist bereits bestellt.

