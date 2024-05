Grey's Anatomy Staffel 20-Finale droht, alles niederzubrennen – aber es gibt Hoffnung auf Rettung

Die 20. Staffel Grey's Anatomy ist letzte Nacht in den USA mit einer Drohung zu Ende gegangen. Während die Krankenhausserie aber für Staffel 21 zurückkehren wird, ist mit dem Spin-off Seattle Firefighters jetzt endgültig Schluss.

Grey's Anatomys 20. Staffel hatte wegen des Hollywood-Doppelstreiks im letzten Jahr nur 10 Episoden und so endete heute Nacht in den USA die aktuelle Season, noch bevor sie in Deutschland (schätzungsweise im September) starten konnte. Das Feuerwehr-Spin-off Seattle Firefighters wiederum entfacht im Finale einen letzten Großbrand, bevor es mit einer Verbeugung abtritt. Wir verraten euch, wer geht, wer bleibt und wie die Zukunft von Shonda Rhimes' Serien-Universum aussieht. Achtung, es folgen Spoiler zum Grey's Anatomys Staffel 20-Finale und Seattle Firefighters Serienfinale.

Grey's Anatomy öffnet Brandstifterin Meredith im Staffel 20-Finale wieder die Tür

"Burn it Down" (Brenn es nieder) heißt die 10. Episode der 20. Staffel Grey's Anatomy und damit schwingt die Cliffhanger-Drohung, auf der das Staffelfinale 42 Minuten später enden wird, bereits mit. Zunächst aber spitzt sich die Situation im Grey-Sloan-Krankenhaus mit allen vorher aufgebauten Konflikten zu. So wie der Waldbrand, der rund um Seattle tobt und die Ärzt:innen mit einer Flut neuer Patient:innen überschwemmt, erhitzt die letzte Folge sich auch im Privaten.

ABC Meredith wacht auch nach Staffel 20 weiter über Grey's Anatomy

Zunächst einmal ist Meredith aufgeflogen (wir erinnern uns: Grey's Anatomy wagte es doch nicht, Ellen Pompeo ganz zu verabschieden). Ihre geheime Alzheimer-Forschung, mit Amelia (Caterina Scorsone) und Teddy (Kim Raver) als Mitverschwörerinnen, hatte zwar einen Durchbruch, ist jetzt aber Ober-Chefin Catherine Fox (Debbie Allen) zu Ohren gekommen. Und die Königin ist nicht amüsiert. Teddy ist ihren Posten als Krankenhauschefin damit los und Meredith soll ihre von Geldern der Fox-Stiftung finanzierte Forschung an Tom Koracick (Greg Germann) abtreten.

Als Tochter ihrer Mutter Ellis Grey, die alzheimerkrank, aber überaus willenstark war, geht Meredith daraufhin den Mittelweg zwischen Niederbrennen und Retten: Sie veröffentlicht ihre Ergebnisse online und gibt sie so für die Allgemeinheit frei. Das wird sicher noch Konsequenzen haben. Doch so wie es mit dem angekündigten Umzug von Meredith und Nick (Scott Speedman) in Seattles Nachbarschaft Chesnut Hill aussieht, werden sich diese Konsequenzen wohl weiter mit Gastauftritten in der Serie entfalten. Meredith hat Grey's Anatomy also weiter fest im Griff.

Grey's Anatomy riskiert am Ende von Staffel 20 seine gesamte Belegschaft

Dr. Richard Webber (James Pickens Jr.) erwägt derweil laut, dass es Zeit für die Rente sein könnte. Die glückliche Jo Wilson (Camilla Luddington) erfährt nach einem Zusammenbruch, dass sie von Link (Chris Carmack) schwanger ist. Wir erfahren wiederum in der Notaufnahme, dass Nachwuchsarzt Kwan (Harry Shum Jr.) offenbar eine Verlobte hat, die sich nicht mehr an ihn erinnern kann, nachdem ein Koma sie viele ihrer Erinnerungen gekostet hat. Unterdessen kommen die jungen Ärztinnen Yasuda (Midori Francis) und Jules (Adelaide Kane) sich überraschend fast so nahe, dass es beinahe für einen Kuss reicht. Staffel 21 bringt seine weiteren Konflikte also schon mal in Stellung.



ABC Grey's Anatomy-Interns: Lucas, Kwan, Yasuda, Jules, Simone

Letztendlich bestehen alle Assistenzärzt:innen ihre Prüfungen und können ihre medizinische Ausbildung damit fortsetzen. Sogar der kurz vorm "Sitzenbleiben" stehende Nico schafft es und müsste damit nicht länger einen Seattle-Abschied mit dem Wechsel an Maggies (Kelly McCreary) Krankenhaus in Chicago erwägen ... wenn da nicht Catherine Fox wäre, die in Staffel 20 voll in ihrer Bösewicht-Rolle aufgeht. Nach dem Patienten-Tod vom Ende der letzten Staffel droht sie Nico die weitere Ausbildung zu versagen. Sein Kollegium tritt jedoch gesammelt für ihn ein und droht bei einem Rauswurf ebenfalls mit ihrer Sammel-Kündigung: nicht nur die jungen Ärzt:innen, sondern auch Dr. Miranda Bailey (Chandra Wilson).

Die 20. Staffel Grey's Anatomy endet mit der Frage, ob Catherine Fox ihre gesamte Belegschaft entlässt, indem sie den Bluff seinen Weg gehen lässt. Grey's Anatomy nicht schon wieder mit dem Cliffhanger eines potenziellen Figurentods enden zu lassen, ist eine willkommene Abwechslung. Trotzdem fehlt der Drohung die Schärfe, wenn kurz darauf das Ende des Spin-offs die Weichen klar in eine andere Richtung stellt.

Grey's Anatomys Spin-off Seattle Firefighters endet mit tränenreichen Zukunftsvisionen und einem Rückkehrer

Nach 7 Staffeln hat die Ableger-Serie Seattle Firefighters ihren Endpunkt erreicht. Mit einer Staffel mehr als dem vorigen Spin-off Private Practice nehmen die Feuerwehrleute ihren Hut (oder ihre Helme), um im Staffelfinale einen letzten großen Brand zu löschen. Während sie im Inferno des Waldbrands unterwegs sind und nur von ein paar Alu-Decken alle vor einem flammenden Tod bewahrt werden, gewährt die Serie uns zum Abschied per Flash-Forwards einen Einblick in die potenzielle Zukunft aller Figuren der Feuerwache 19:

ABC Seattle Firefighters nimmt Abschied

Andy (Jaina Lee Ortiz) erfüllt sich den Traum der obersten Feuerwehr-Chefin und bandelt erneut mit Jack (Grey Damon) an. Maya (Danielle Savre) wird Captain und hat drei Kinder mit Carina (Stefania Spampinato). Robert Sullivan (Boris Kodjoe) heiratet endlich Natasha Ross (Merle Dandridge), während Beckett (Josh Randall) mit Sullivans Schwester zusammenkommt. Hughes (Barrett Doss) nimmt für einen Neustart zusammen mit ihrem besten Freund Travis (Jay Hayden) Abschied vom Team. Es darf zum Happy End noch einmal gelacht, geweint und sich umarmt werden. Erst recht, wenn der gestorbene Dean (Okieriete Onaodowan) in einer Traumvision nochmal vorbeischaut.

Am aussagekräftigsten ist jedoch die Entscheidung von Ben Warren (Jason George), die Feuerwache zu verlassen, um zu seiner Arzt-Ausbildung zurückzukehren. Das mag nach dem Wechsel ins Feuerwehr-Fach vor 7 Staffeln wankelmütig erscheinen, wird uns nach dem Ende von Seattle Firefighters den Schauspieler wohl aber an der Seite von Miranda Bailey in Grey's Anatomy bewahren. Es ist ein vorbereiteter Serien-Wechsel, der zugleich das Staffelfinale der Mutterserie entkräftet: Denn wenn ihr Mann "heimkehrt", wird Bailey wohl kaum aus der Serie aussteigen. (Außerdem bestätigte Just Jared bereits die Rückkehr des langjährigen Casts.)

Dass Grey's Anatomy mit Staffel 21 weitergeht und Seattle Firefighters mit Staffel 7 endet, ist schon länger bekannt. Serien-Produzentin Betsy Beers hat unterdessen laut The Wrap schon Vorschläge für das nächste Spin-off eingefordert. Die Welt von Grey's Anatomy ist bei allen (leeren) Drohungen, sich selbst in Brand zu stecken, also nicht so schnell abzufackeln.

Grey's Anatomy und Seattle Firefighters könnt ihr bei Alle bisher in Deutschland veröffentlichten Staffelnundkönnt ihr bei Disney+ * streamen

Podcast zu Grey's Anatomy

Im Streamgestöber-Podcast zu Grey's Anatomy prüfen wir die langlebige Erfolgsserie auf ihre Vitalwerte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was lieben wir an Grey's Anatomy, was sind die Highlights aus über 16 Jahren, was nervt uns mittlerweile und warum können wir einfach nicht die Finger davon lassen?