Weder Marvel noch Star Wars: Der meistgesehene Film bei Disney+ ist ein Fantasy-Abenteuer, das nach 8 Jahren eine Fortsetzung erhält

Schon in wenigen Wochen setzt Disney einen seiner größten Kino-Hits fort. Das Fantasy-Abenteuer bricht auch 8 Jahre später noch Rekorde ‒ und zwar im Streaming-Bereich.

Vaiana mauserte sich für Disney 2016 mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp 700 Millionen US-Dollar zu einem unglaublichen Kino-Hit, dem nicht nur eine eigene Realverfilmung folgen soll, sondern schon in wenigen Wochen auch ein zweiter Teil auf der ganz großen Leinwand.

Die Liebe für das Fantasy-Abenteuer mit Dwayne Johnson und Auli'i Cravalho ist auch acht Jahre nach Kinostart noch nicht erloschen. Denn der Film bricht sogar jetzt noch Rekorde ‒ und zwar im Streaming-Programm von Disney+.

Über 80 Milliarden Minuten: Vaiana ist der erfolgreichste Film bei Disney+ aller Zeiten

Wie Bloomberg berichtet, ist Vaiana für Disney+ seit Launch des Streamers im Jahr 2019 der erfolgreichste Film der Plattform. So wurde das Fantasy-Abenteuer mittlerweile über 80 Milliarden Minuten lang gestreamt, was etwa einem Äquivalent von 748 Millionen Aufrufen entspricht. Damit lässt Vaiana zahlreiche weitere erfolgreiche Disney-Produktionen hinter sich. Selbst Marvel und Star Wars haben da keine Chance.

Darüber hinaus zählt der Film laut Bloomberg auch plattformübergreifend zu einem der erfolgreichsten Titel im Streaming-Kontext. Und wie es aussieht, darf Disney mit der Fortsetzung Vaiana 2 ebenfalls rekordverdächtige Zahlen erwarten. Das Fantasy-Sequel konnte am ersten Vorverkaufstag bereits so viele Tickets verkaufen wie kein anderer Animationsfilm 2024.

Schaut hier den Trailer zu Vaiana 2:

Vaiana 2 - Trailer (Deutsch) HD

Damit stellt Vaiana 2 in dieser Hinsicht sogar Alles steht Kopf 2 in den Schatten, dem bis dato erfolgreichsten Film des Jahres. Dass Vaiana 2 Ende des Jahres womöglich diesen Titel in der Tasche hat, wäre jedenfalls keine große Überraschung. So erwarten aktuelle Hochrechnungen für das Fantasy-Sequel laut The Hollywood Reporter ein Einspielergebnis von bis zu 135 Millionen US-Dollar innerhalb der ersten fünf Tage.



Das Fantasy-Abenteuer geht weiter: Vaiana 2 in wenigen Wochen im Kino

Vaiana 2 dreht sich wieder um die titelgebende Heldin (Cravalho) auf der polynesischen Insel Motonui. Nachdem sie sich in Teil 1 auf die Suche nach Halbgott Maui (Johnson) gemacht hat, verschlägt es die beiden in der Fortsetzung auf die abenteuerliche Reise zu einer geheimnisvollen Insel, um einen verheerenden Fluch zu brechen.

Wie die (Erfolgs-)Geschichte von Vaiana 2 tatsächlich weitergeht, erfahren wir ab dem 28. November 2024, wenn der Film in die deutschen Kinos einzieht.