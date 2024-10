In 4 Wochen startet Disneys nächstes großes Fantasy-Abenteuer im Kino: Ein Rekord wurde jetzt schon gebrochen

8 Jahre nach Vaiana kehrt die Disney-Heldin auf die große Leinwand zurück. Die Fantasy-Fortsetzung bricht jetzt schon Vorverkaufs-Rekorde.

Nachdem Disney im Sommer mit dem Pixar-Hit Alles steht Kopf 2 schon den bisher weltweit erfolgreichsten Film des Jahres in die Kinos gebracht hat, steht direkt das nächste Phänomen des Mäusekonzerns in den Startlöchern, das die Kassen nicht weniger klingeln lassen dürfte.

Die Rede ist von Vaiana 2, der die Abenteuer der titelgebenden Heldin fortsetzen soll, die 2016 schon große und kleine Animations-Fans begeisterten. Ein Rekord hat das Sequel mit Auli'i Cravalho und Dwayne Johnson auf jeden Fall jetzt schon gebrochen.

"Moanapocalypse": Fantasy-Fortsetzung Vaiana 2 bricht Vorverkaufsrekorde

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat am 28. Oktober 2024 in den USA der offizielle Vorverkauf für Vaiana 2 begonnen. Bereits am ersten Tag wurden mehr Tickets verkauft, als für jeden anderen Animationsfilm 2024. Damit konnte Vaiana 2 selbst Alles steht Kopf 2 in den Schatten stellen.

Auch abseits animierter Unterhaltung landete der Film nach Deadpool & Wolverine, Wicked und Dune: Part Two auf dem vierten Platz. Kinobetreiber:innen in den USA machten sich einen Scherz aus der Sache und nannten den Vorfall angelehnt an den englischen Originaltitel des Films ‒ Moana 2 ‒ daher "Moanapocalypse".

Schaut hier noch einen Trailer zu Vaiana 2:

Vaiana 2 - Spot (Deutsch) HD

Und darum geht's: Vaiana 2 dreht sich erneut um die titelgebende Heldin (Cravalho), die auf der polynesischen Insel Motonui lebt. Im ersten Teil musste sie den selbstverliebten Halbgott Maui (Johnson) davon überzeugen, ein gestohlenes Artefakt zurückzugeben und so den Frieden wiederherzustellen. Dabei ergab sich eine überraschende Freundschaft.

In der Fortsetzung tritt Vaiana drei Jahre später mit ihren Vorfahren in Kontakt und will ihr Volk und das Meer in Einklang bringen. Dabei verschlägt es sie einmal mehr auf hohe See, um gemeinsam mit Maui und einer ungewöhnlichen Segel-Crew eine geheimnisvolle Insel zu suchen, auf welcher ein verheerender Fluch gebrochen werden muss.

Wann kommt Fantasy-Abenteuer Vaiana 2 ins Kino?

Bei ihrem neuen Abenteuer begleiten dürfen wir Vaiana und Maui ab dem 28. November 2024 auf der großen Leinwand. Darüber hinaus können sich Disney-Fans auf eine Realverfilmung des ersten Teils freuen, an der abermals Dwayne Johnson mitarbeitet.

Wann dieses Live-Action-Remake des ersten Vaiana-Films erscheinen soll, ist ebenfalls schon bekannt: Der Kinostart ist in Deutschland für den 9. Juli 2026 angesetzt, also zehn Jahre nach Erscheinen des ursprünglichen Disney-Abenteuers. Die lange Wartezeit von über anderthalb Jahren kann der deutlich nähere Start von Vaiana 2 in vier Wochen hoffentlich gut überbrücken.