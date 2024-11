Disney veröffentlicht gratis Fantasy-Kurzfilm von gefeiertem Regisseur, um euch jetzt schon auf Weihnachten einzustimmen

Heute ist ein Disney-Kurzfilm erschienen, der fast ohne Worte auskommt. Der oscarprämierte Filmemacher Taika Waitit stimmt mit Der Junge & der Oktopus für einen guten Zweck auf Weihnachten ein.

Der erste Advent ist nur noch zweieinhalb Wochen entfernt und weil Weihnachten bekanntlich die Zeit der Geschenke ist, rückt Disney jetzt schon einen neuen Kurzfilm heraus – und zwar gratis. Das 4-minütige Abenteuer Der Junge & der Oktopus (im englischen Original: The Boy & the Octopus) stammt dabei von niemanden Geringerem als Taika Waititi, der für Jojo Rabbit einen Drehbuch-Oscar gewann und für Disney bereits Thor 3 und Thor 4 inszenierte.

Neuer Weihnachtsfilm von Disney feiert die Festtage mit einer Fantasy-Krake von Taika Waititi

Disney stimmt uns mit echten Regie-Stars auf Weihnachten ein. Und zwar nicht nur mit dem animierten Kurzfilm Weihnachten im Anflug (von Regisseur David Lowery und Drehbuchautor Alfonso Cuarón), der in drei Tagen, am 15. November 2024, bei Disney+ startet. Jetzt schon verbreitet Disney mit einem anderen filmischen Ausflug an der Hand von Taika Waititi Vorweihnachtsfreude: Der Junge & der Oktopus.

Hier könnt ihr Disneys Fantasy-Weihnachtskurzfilm Der Junge & der Oktopus schauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ganz weihnachts-untypisch beginnt der Disney-Kurzfilm an einem sonnigen Sandstrand am Meer, wo sich ein Junge mit Tauchermaske in die Wellen stürzt – nur um unter Wasser von einem winzigen Oktopus überrascht zu werden. Auf den blubbernden Schrei des Kindes folgt nach dem ersten Schreck bald eine innige Freundschaft. Die putzige, achtarmige Krake begleitet das Kind auf dessen Kopf fortan überall hin. Bald fällt der erste Schnee und die Weihnachtszeit naht, wodurch das Schicksal des Meerestieres eine unerwartete Wendung nimmt.



Für einen besonderen Zweck: Der Junge & der Oktopus steckt voller Disney-Easter-Eggs

Ob die kleine Krake wohl mit Oktopus Hank aus Findet Dorie verwandt ist? Gespickt mit Referenzen wie einer Instrumental-Song-Version von "In deiner Welt" aus Arielle, die Meerjungfrau, einer Buzz Lightyear-Figur aus Toy Story, einer Mickey-Maus-Mütze oder einem Spielzeug-Lichtschwert aus Star Wars, fährt Disney hier jedenfalls die ganze Palette seiner Unterhaltung auf.

Gespickt ist das ganze natürlich mit dem typischen Taika Waititi-Humor, beispielsweise wenn der Junge seinem Oktopus-Freund beim Anblick eines Sushi-Restaurants mit Meerestier-Spezialitäten die Augen zuhalten muss.



Der Fantasy-Kurzfilm entstand im Rahmen von Disneys Arbeit mit der Make-A-Wish-Foundation, die schwerkranken Kindern Wünsche erfüllt. Die Kurzfilm-Botschaft von Freundschaft ist natürlich universell, hallt aber insbesondere zur Weihnachtszeit wider. Dafür braucht es am Ende nicht viele Worte – höchstens einen erst erschreckten und dann juchzenden Schrei.