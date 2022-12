Wednesday-Star Jenna Ortega ist zurück im ersten Trailer für Scream 6, der 100-mal blutiger sein soll als der letzte

Jenna Ortega regiert gerade mit Wednesday über die Netflix Top 10, da kommt schon das nächste Highlight: Im ersten Teaser-Trailer für Scream 6 tritt sie wieder gegen Ghostface an.

Der Ghostface-Killer treibt wieder sein Unwesen und macht an den Stadtgrenzen von Woodsboro nicht halt. Denn in Scream 6 reist die Slasher-Reihe nach New York City.

Jetzt ist der erste Teaser-Trailer für das Horror-Sequel erschienen, in dem neben Wednesday-Star Jenna Ortega auch Scream 4-Legende Hayden Panettiere zurückkehrt.

Schaut euch den Trailer für Scream 6 hier an:

Scream 6 - Teaser 1 (English)

Worum geht's in dem neusten Teil der Horrorfilm-Reihe?

In Scream aka Scream 5 überlebten die Halbschwestern Sam (Melissa Barrera) und Tara Carpenter (Jenna Ortega) die mörderische Rückkehr von Ghostface. In der Fortsetzung wollen sie und die Zwillinge Chad (Mason Gooding) und Mindy Meeks (Jasmin Savoy Brown) im Big Apple ein neues Leben anzufangen. Allerdings folgt ihnen die Blutspur von Ghostface bis nach New York. Den Schrecken von Woodsboro, das wissen wir spätestens seit dem L.A.-Abenteuer in Scream 3, schüttelt man so einfach nicht ab.



Der sechste Teil der Reihe wird erneut ein Treffen der Horror-Generationen, allerdings ohne die Scream Queen schlechthin. Sidney Prescott-Darstellerin Neve Campbell sagte im Vorfeld ab, da sie mit der angebotenen Gage unzufrieden war.

Ein Wiedersehen feiern wir hingegen mit TV-Host Gayle Weathers (Courteney Cox) und Fan-Liebling Kirby Reed (Hayden Panettiere), die in Scream 4 mit ihrem Wissen über das Horror-Genre beeindruckte. Neu im Cast sind Ready or Not-Star Samara Weaving und Spider-Man-Mitschüler Tony Revolori.

Wann kommt Scream 6 ins Kino?

Das neuste Ghostface-Blutbad startet am 9. März 2023 in den deutschen Kinos. Regie führen erneut Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett, die ihren Durchbruch mit Weaving und Ready or Not feierten, bevor sie Scream 5 anpackten. Auch das Drehbuch-Team ist dasselbe wie beim letzten Eintrag in der langlebigen Horror-Reihe: James Vanderbilt und Guy Busick haben sich Ausflug in nach NYC ausgedacht. Der soll übrigens "100-mal blutiger" sein als der Vorgänger. Das verriet Melissa Barrera in einem Interview mit Collider .

