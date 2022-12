5 Streaming-Tipps mit Wednesday-Star Jenna Ortega – darunter einer der besten Horrorfilme 2022

Jenna Ortega spielt sich als Netflix' Wednesday in die Herzen der Fans. In welchen starken (Horror-)Rollen ihr die Schauspielerin sonst noch streamen könnt, verraten wir hier.

Spätestens mit dem Netflix-Erfolg von Wednesday dürfte Hauptdarstellerin Jenna Ortega für die meisten keine Unbekannte mehr sein. Doch die Schauspielerin, die in Wednesday unsere Rachefantasie auslebt, hat vorher schon fantastische Rollen gespielt. Wir haben euch die 5 Film- und Serienrollen im Stream herausgesucht, in denen ihr den Shooting-Star auf keinen Fall verpassen solltet.

Jenna Ortega im Stream: Erlebt den Wednesday-Star als Scream-Queen

Scream - Trailer (Deutsch) HD

Als Mix aus Reboot und Sequel punktet der neuste Scream mit viel blutiger Härte und cleveren Spitzen gegen toxische Fangemeinden. Sehgewohnheiten bricht der Film schon am Anfang, wenn Jenna Ortega als Tara eingeführt wird und anscheinend direkt Ghostface zum Opfer fällt.



Ortegas schlagfertige Art rettet sie aber vor einem frühen Tod und bringt die Darstellerin spätestens im Finale nochmal voll ins Spiel. Hier verwandelt sich der Wednesday-Star vom angetäuschten Opfer in ein furioses Final Girl, das Ortega direkt zum neuen Horror-Liebling gemacht hat. In Scream zeichnete sich schon ab, wohin ihr Weg noch führen sollte. (PR)

Die ganze emotionale Wucht von Jenna Ortega in The Life After streamen

The Fallout - Trailer (English) HD

In The Life After (im Original: The Fallout) liefert Jenna Ortega eine eindringliche Performance als traumatisierte Schülerin ab. Anders als in Wednesday ist es hier jedoch ein realer Schrecken, den sie überwinden muss: von der ersten Gänsehaut-Szene an, wo ihre Figur sich bei einem Schul-Amoklauf auf der Toilette versteckt, bis zu den nachfolgenden zarten Momenten beim Ausloten des "Lebens danach". In dem starken Drama zeigt Jenna Ortega, was schauspielerisch abseits von Horror und Fantasy in ihr steckt. (ES)

The Life After mit Jenna Ortega könnt ihr bei RTL+ in der Flat streamen oder bei Amazon leihen *

Vor Wednesday war Jenna Ortega Teil der Netflix-Serie You

You - S02 Trailer (Deutsche UT) HD

Woran denkt ihr bei der 2. Staffel von You? Den Beginn der unheilvollen Liebesbeziehung von Joe (Penn Badgley) und Love (Victoria Pedretti)? Fair enough. Allerdings hatte das Los Angeles-Gastspiel des umschwärmtesten Serienkillers von Netflix noch ein anderes Highlight: Ellie Alves, gespielt von Jenna Ortega. Das Teenager-Mädchen und seine Schwester sind Nachbarinnen von Joe, der sich in Staffel 2 als “Will” ausgibt.

Zwischen dem mörderischen Stalker und Ellie entwickelt sich nach und nach eine Art Freundschaft. Auch, weil sich beide allein fühlen und für deutlich klüger halten als ihr Umfeld. Jenna Ortega erinnert hier als besserwisserische Teenagerin nicht nur an eine weniger privilegierte Version von Wednesday. Sie bekommt auch einen der interessantesten Nebenhandlungsstränge in You und liefert einen der emotionalsten und schauspielerisch intensivsten Momente in Staffel 2 ab. Wer vor allem den makabren Humor von Wednesday mochte, wird die blutige Netflix-Serie lieben. (LL)

Staffel 2 von You mit Jenna Ortega könnt ihr bei Netflix streamen

Weitaus düsterer als Wednesday: Jenna Ortega in X streamen

X - Trailer (Deutsch) HD

In Ti Wests Slasher-Horror X tritt Jenna Ortega ungewohnt schüchtern und unscheinbar auf – zunächst jedenfalls. Sie spielt Lorraine, die zuständig ist für den Ton eines Pornofilms, der 1979 auf einem Landhaus gedreht werden soll ... was ziemlich blutig endet.

Jenna Ortegas Lorraine wird innerhalb der lasziven Porno-Crew auf die Rolle des prüden Mauerblümchens festgelegt. In einer entscheidenden Wendung bricht sie daraus aus: Sie will in dem Porno mitspielen. (HB)



Studio 666: Jenna Ortega mit Horror-Rekord im Jahr 2022

Studio 666 - Trailer (Deutsche UT) HD

Bereits in jungen Jahren absolvierte Jenna Ortega ihren ersten Auftritt in einem namhaften Horrorfilm: Insidious: Chapter 2. Seitdem ist sie zu einer wahren Größe des Genres geworden. Das haben auch die Foo Fighters erkannt, als sie ihren höllischen Trip Studio 666 umsetzten.

Kurzerhand sicherten sie sich den Wednesday-Star für einen Gastauftritt, der es in sich hat. Gleich in den ersten Minuten des Films erleben wir sie in einem unerbittlichen Überlebenskampf, der mit einem verstörenden Kreischen auf der Tonspur endet. Neben Scream und X komplettiert Studio 666 Ortegas bemerkenswerten Horrorlauf 2022. (MH)



Die 20 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das Sci-Fi-Highlight Star Trek: Strange New Worlds, das The Witcher-Prequel Blood Origin und Geheimtipps wie 1883, The Rehearsal und The Offer.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.