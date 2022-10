Avengers 3 heute im TV: Avengers 5 und 6 starten im selben Jahr und beenden die Multiversums-Saga

Was ist über Avengers 5 und 6 bekannt? Lange müssen Marvel-Fans auf Superhelden-Treffen verzichten. Wir stellen die Pläne für Kang Dynasty und Secret Wars vor.

Zwischen 2018 und 2019 stieß die erste MCU-Generation an einen natürlichen Endpunkt. Die Geschichten von Black Widow, Captain America und Tony Stark erreichten mit dem Kampf gegen Schurke Thanos in Avengers 3 und 4 ihren Höhepunkt. Avengers 3: Infinity War läuft heute um 20.15 Uhr bei Sat.1 im TV. (Wiederholung in der Nacht um 1.35 Uhr).

In den vergangenen drei Jahren wurde eine neue Generation Superheld:innen herangeführt. Wann es einen neuen Avengers-Film geben würde, der die Ereignisse bündelt, daraus wurde lange ein Geheimnis gemacht. Die aktuelle 4. MCU-Phase (Die Multiverse-Saga) wird ohne Avengers-Film enden. Mittlerweile gibt es aber massenhaft Infos zu Avengers 5 und 6, die wir euch hier übersichtlich auffächern.

Avengers 3 Infinity War - Trailer (Deutsch) HD

Was wir über Avengers 5 wissen: Start und mehr

Avengers 5: The Kang Dynasty startet am 30. April 2025 in den Kinos, also erst in zweieinhalb Jahren. Bis dahin werden noch 9 (!) MCU-Filme in die Kinos kommen, also viel Wasser den Rhein runterfließen. Shang-Chi-Regisseur Destin Daniel Cretton wird bei Avengers 5 die kreative Leitung übernehmen.

Beim Titel klingelt es vielleicht schon: Er spielt auf den neuen Hauptbösewicht im MCU an. Kang, gespielt von Jonathan Majors, trat bereits in der Serie Loki als übermächtiger Multiversums-Schurke auf. In der 16 Bände umfassenden Comic-Vorlage zu The Kang Dynasty geht es darum, dass Kang aus der Zukunft anreist und die Erde erobern will.

Was wir über Avengers 6 wissen: Start und mehr

Avengers 6: Secret Wars startet am 5. November 2025 in den Kinos und damit nur wenige Monate nach dem Vorgänger. Erstmals präsentiert uns das MCU einen Avengers-Doppelpack. Wie wichtig die Disney+-Serie Loki für die Zukunft des Universum war, zeigt hier die Verpflichtung von Michael Waldron als Drehbuchautor.

Waldron verdiente sich seine Sporen in der Multiversums-Serie Rick and Morty, wendete seine Expertise bei Loki an und gibt sie nun an den wichtigsten Film der nahen MCU-Zukunft weiter. Die gewaltige Bedeutsamkeit und Zerstörungskraft von Secret Wars für das Universum könnt ihr hier nachlesen.

Ihr seht: Die Avengers-Pläne sind zwar aufregend, bislang aber nur vage Skizzen, was allein daran liegt, dass sie noch weit in der Zukunft liegen. Immerhin hat das MCU nun ein Ziel, auf das es hinarbeiten kann.

