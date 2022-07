Avengers 5: MCU-Fans könnten nicht glücklicher sein über Russo-Ersatz

Avengers 5: The Kang Dynasty ist das nächste große Crossover-Event im Marvel Cinematic Universe. Die Enthüllung des Regisseurs sorgt bei den Fans für Begeisterung.

Am Wochenende wurde auf der Comic-Con in San Diego die Zukunft des Marvel Cinematic Universe vorgestellt. Nicht nur haben wir einen Einblick in Phase 5 erhalten. Auch drei Filme aus Phase 6 stehen schon fest. Mit dabei ist die nächste Avengers-Zusammenkunft, die den epischen Titel Avengers 5: The Kang Dynasty trägt.

Doch wer inszeniert den Film? Marvel-Chef Kevin Feige hat bereits durchblicken lassen, dass die Russo-Brüder, die Teil 3 und 4 der Avengers-Reihe umgesetzt haben, nicht zurückkehren werden. Dank dem Hollywood Reporter wissen wir nun, wer bei Avengers 5 die Regie übernimmt: der Marvel-erprobte Destin Daniel Cretton.

Shang-Chi-Regisseur Destin Daniel Cretton inszeniert Avengers 5: The Kang Dynasty

Cretton hat letztes Jahr mit Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings einen Einstand im MCU hingelegt und sogar Actionszenen geschaffen, die in Erinnerung bleiben. Darüber hinaus ist er für herausragende Dramen wie Short Term 12, Schloss aus Glas und Just Mercy bekannt. In zwei der Filme spielt auch Captain Marvel-Star Brie Larson mit.

Die Fans reagieren begeistert auf Crettons Avengers 5-Engagement.

Für viele kam die Meldung zwar überraschend. Umso größer scheint die Freude zu sein. Denn Cretton ist definitiv eine inspirierte Wahl für den Posten.

Ähnlich wie die Russo-Brüder, die vor ihren Avengers-Filmen ein Captain America-Abenteuer inszeniert haben, hat sich Cretton seine Beförderung verdient.

Shang-Chi hat uns mit dem (echten) Mandarin einen der besten MCU-Bösewichte beschert. Das kann für Kang in Avengers 5 nur ein gutes Zeichen sein.

Nach über einer Dekade MCU kann ein bisschen Abwechslung nicht schaden. Cretton ist definitiv ein Filmemacher, der für frischen Wind sorgen kann.

Crettons Avengers 5-Engagement wird als großes Upgrade für die Reihe gefeiert.

Avengers 5: The Kang Dynasty erscheint im Mai 2025 in den Kinos und bildet den Auftakt für ein großes Avengers-Finale. Rund ein halbes Jahr später folgt mit Avengers 6: Secret Wars der Abschluss von Phase 6. Ob Cretton diesen Film ebenfalls als Regisseur auf die Leinwand bringt, ist aktuell unklar. Es würde sich aber durchaus anbieten.

