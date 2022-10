Avengers 6 schnappt sich das einzige Marvel-Genie, das der Aufgabe gewachsen ist

Avengers 6: Secret Wars könnte das Marvel Cinematic Universe für immer verändern, wenn nicht sogar komplett zerstören. Jetzt steht der kreative Kopf hinter dem Film fest.

Während Black Panther: Wakanda Forever das Ende der vierten Phase des Marvel Cinematic Universe einläutet, kündigt sich die nächste Phase mit einigen vielversprechenden Titeln an. Besonders gespannt sind wir auf die beiden neuen Avengers-Abenteuer Avengers 5: The Kang Dynasty und Avengers 6: Secret Wars.

Beide Filme erobern 2025 mit nur wenigen Monaten Abstand die große Leinwand. Wie Deadline in Erfahrung bringen konnte, hat sich Marvel-Chef Kevin Feige für den sechsten Avengers-Film einen ganz besonderen Drehbuchautoren geschnappt: Michael Waldron wird die bisher wichtigste MCU-Geschichte schreiben.

Avengers 6 kommt vom Multiversums-Mastermind hinter Loki und Doctor Strange 2

Waldron, der aus der Rick and Morty-Ecke stammt, ist einer der spannendsten Namen, die in den vergangenen Jahren ihren Fußabdruck im MCU hinterlassen haben. Als Serienschöpfer und Showrunner brachte er Loki zu Disney+, ehe er sich die Geschichte von Doctor Strange in the Multiverse of Madness ausdachte.

Hier könnt ihr den Trailer zu Doctor Strange 2 schauen:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Trailer (Deutsch) HD

Damit ist er quasi der Architekt des Multiversums. Während uns Loki das Konzept mehrerer gleichzeitig existierender Dimensionen vorstellt, zeigt die Doctor Strange-Fortsetzung, was passiert, wenn diese miteinander kollidieren. Beide Geschichten warten mit epischen, aber auch verspielten und berührenden Momenten auf.

Kehrt Kang in Avengers 6 zurück? Kang ist der große Multiversums-Bösewicht. Nach Loki taucht er in Ant-Man and the Wasp: Quantumania und Avengers 5: The Kang Dynasty auf. Waldrons Engagement bei Avengers 6: Secret Wars legt nahe, dass er ähnlich wie Thanos in zwei Avengers-Filmen mitspielt.

Viele Drehbuchautor:innen haben bereits im MCU mitgewirkt. Doch nur wenige haben es geschafft, einen dermaßen bleibenden Eindruck wie Waldron zu hinterlassen – und das in so kurzer Zeit. Das Multiversum wirkt auf den ersten Blick erschlagen und kompliziert. In Waldrons Geschichten ist davon jedoch nichts zu merken.

Für Avengers 6: Secret Wars ist er eine gute Wahl. Nicht zuletzt könnte der Film das MCU, wie wir es können, für immer vernichten. Die Erwartungen dürften entsprechend groß sein. Mit Waldron ist jetzt zumindest sichergestellt, dass ein Drehbuchautor involviert ist, der schon zwei komplizierte Marvel-Geschichten gekonnt aufbereitet hat.

Avengers 6: Secret Wars startet am 5. November 2025 in den deutschen Kinos.

