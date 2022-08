Der wichtigste Avengers-Film seit Endgame könnte das gesamte MCU vernichten

Das Marvel Cinematic Universe war nach Endgame nicht mehr das gleiche. Das nächste Crossover-Event Avengers: Secret Wars könnte noch einen Schritt weitergehen und das MCU rebooten.

Zwei neue Avengers-Blockbuster hat Marvel Studios bei der diesjährigen Comic-Con enthüllt. Bislang wirkte das MCU in der Post-Endgame-Ära etwas orientierungslos. Doch jetzt wissen wir, auf welches Großereignis die als Multiverse Saga benannten Phasen 4 bis 6 hinauslaufen: Avengers: Secret Wars.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness lieferte schon erste Hinweise, was mit Secret Wars auf uns zukommen könnte: Inkursionen, kollidierende Universen und nichts weniger als ein kompletter Reboot des MCU. Das scheint gar nicht so abwegig, sollte Avengers 6 das Comic-Ereignis von 2015 zum Vorbild nehmen. Denn: Darin wurde ein komplettes Universum vernichtet.

Secret Wars ist das ultimative Reboot-Werkzeug von Marvel

In den Marvel Comics gab es bereits mehrere Secret Wars-Reihen. Die bekannteste stammt aus dem Jahr 1984. Mit Blick auf die jüngsten Ereignisse aus Phase 4 bahnt sich eher eine Adaption von Jonathan Hickmans und Esad Ribićs Miniserie aus dem Jahr 2015 an. Diese war der Endpunkt einer Ära der Marvel Comics, die dem aktuellen Stand des MCU nicht unähnlich ist.

Die Welt der Marvel-Comics war in den frühen 2010er Jahren recht unübersichtlich. Seit 2000 gab es neben der Hauptreihe auch noch die komplett separate Comic-Kontinuität des Ultimate-Universums, das moderne Neuinterpretationen zahlreiche bekannter Held:innen bot. Es existierten zwei große Reihen (und etliche Miniserien mit weiteren alternativen Realitäten) parallel. Und dann lies Marvel das Multiversum kollabieren.

Aufbauend auf der Time Runs Out Saga wurde für Secret Wars das gesamte Multiversum zerstört, bis nur noch ein Flickenteppich aus Universums-Versatzstücken namens Battleworld existierte. Das Crossover-Event aller Crossover-Events führte schließlich zum Reboot der Marvel-Comics unter dem Titel All-New, All-Different Marvel.

Die Kontinuität der Hauptreihe blieb zwar weiterhin bestehen, jedoch wurde das Ultimate-Label eingestampft. Aus Secret Wars ging ein neuer Status Quo für die Marvel-Comics hervor, bei dem zahlreiche beliebte Charaktere aus dem zerstörten Ultimate-Universum in die Hauptreihe integriert und zahlreiche Einzelreihen neu gestartet wurden.

Nach 15 Jahren wurde das Ultimate-Universum ausgelöscht. Steht dasselbe nach 17 Jahren für das Marvel Cinematic Universe an?

Wird das MCU nach Avengers 5 und 6 rebootet?

Avengers: Secret Wars könnte auf einen ähnlichen Reboot des Status Quo hinauslaufen, wie die Comics. Das Ende von Loki gab bereits den entscheidenden Hinweis darauf: Es gab in der Marvel-Welt schon mal einen multiversalen Krieg, der damit endete, dass alle Realitäten zu einem Wahren Zeitstrahl verschmolzen wurden. Und genau das scheint sich mit Secret Wars nun zu wiederholen.

© Disney Wird Kang das Multiversum erneut vernichten?

Diesen Neustart hätte das MCU auch bitter nötig. Es gibt immer mehr Filme und immer mehr Serien, die alle jeweils an die seit 2008 fortgeführte Kontinuität gebunden sind. Durch die starke Vernetzung der Kinofilme und Disney+ Shows wird es für Fans immer aufwändiger, den Überblick zu behalten.

Marvel Studios hat nun die Chance auf einen Befreiungsschlag, um alles auf Null zu setzen und eine neue Kontinuität, das MCU 2.0, zu beginnen. Dieses neue Marvel Cinematic Universe könnte dabei eine völlig neue Riege an Superheld:innen aus verschiedenen Realitäten zusammenstellen.

Bekannte Figuren könnten neu interpretiert, aussortiert oder neu besetzt werden und um völlig neue, wie zum Beispiel die mit Spannung erwarteten X-Men ergänzt werden. Und das alles in einen gemeinsamen Universum, in dem die Geschichten der letzten 17 Jahre keine tragende Rolle mehr spielen.



Ob es tatsächlich zu einem Neustart des MCU kommt oder Avengers: Secret Wars lediglich irgendwelche zuvor unbekannten Alternativrealitäten auslöscht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch pure Spekulation. Was aber als sicher gilt: Das Ende der Multiverse Saga wird ein enormes Kino-Ereignis, das gravierende Veränderungen für den Status Quo des Marvel-Multiversums verspricht.

Würdet ihr euch ein Neustart des MCU nach Secret Wars wünschen?