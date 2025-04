Das Rad der Zeit: Kommt Staffel 4 von Amazons Fantasy-Serie?

Die Stars von Rad der Zeit-Stars zeigen sich zuversichtlich, was Staffel 4 der Fantasy-Serie bei Amazon angeht. Zu erzählen hätte die Fantasy-Serie nach dem Staffel 3-Ende auf jeden Fall viel.

Mit Folge 8 endet heute die 3. Staffel von Amazons Das Rad der Zeit. Der Kampf gegen den großen Gegenspieler des Dunklen Königs ist hingegen noch nicht zu Ende. Die große Frage, die sich Streamenden nun also stellt: Wird die Fantasy-Saga noch eine 4. Staffel erhalten?

Verlängerung bei Amazon? Das Rad der Zeit verbreitet Optimismus für Staffel 4

Der 3. Staffel von Das Rad der Zeit troff Fantasy-Liebe aus jeder Pore. Nachdem sich Staffel 1 erst noch als Herr der Ringe-Verschnitt eingrooven musste, steht die Erzählung mittlerweile auf eigenen Beinen. Aber reicht das aus? Offiziell wurde die Serie von Amazon noch nicht um Staffel 4 verlängert. Darüber werden wie üblich die Aufrufzahlen bei Prime * entscheiden.

Vor dem Start von Staffel 3 hatte Amazon zuletzt stolz bekanntgegeben, dass Das Rad der Zeit seit dem Erscheinen der Serie weltweit über 100 Millionen Mal angesehen worden war. Obwohl es noch kein grünes Licht für die Fortführung gab, betonten die Stars, wie stolz sie auf die neusten Folgen sind. Hauptdarsteller Josha Stradowski (Rand al'Thor) äußerte gegenüber Techradar :

Wir sind zuversichtlich [dass Staffel 4 kommt]. Als ich die Buchreihe gelesen habe, verstand ich erst im vierten Roman [auf dem Staffel 3 basiert] richtig, warum so viele Auflagen der Saga verkauft worden waren. Ich glaube, in Staffel 3 haben wir uns gefunden, wir drücken also die Daumen.

Moiraine-Darstellerin Rosamund Pike schloss sich diesen Wünschen für die Zukunft von Das Rad der Zeit gegenüber WTHR an:

Wir hoffen [auf eine Verlängerung]. Es liegt aktuell in Amazons Händen. Sie haben Staffel 4 noch nicht abgesegnet. Es ist eine große Serie für sie, und wie ich immer betone, gibt es nichts Vergleichbares zu Das Rad der Zeit da draußen. Es existieren nur sehr wenige dieser großen, weltweiten Fantasy-Stoffe [...]. Ich hoffe wirklich, dass wir die Reise fortsetzen dürfen, weil die Fans es verdienen, die Bücher es verdienen und unsere Schauspielenden es verdienen.

Serienleiter Rafe Judkins erzählte zudem gegenüber Screenrant :

Ich sehe Versionen der Serie, die sechs oder sieben Staffeln umfassen könnten [...], aber ich bin immer realistisch. Ich bin sicher, man könnte auch ein befriedigendes Ende in Staffel 4 schaffen. [...] Mein Job besteht aber darin, alles dafür zu tun, dass wir [Autor Robert] Jordans Ende kriegen, das unglaublich stark ist.

Staffel 4 von Das Rad der Zeit hätte viel zu erzählen

Stoff für weitere Staffeln von Das Rad der Zeit gäbe es in jedem Fall: Die ersten drei Seasons verfilmten bislang Band 1 bis 4 (bzw. sogar schon Teile von Buch 5). Insgesamt hat Vorlagenautor Robert Jordan aber 15 Romane seiner Fantasy-Saga geschrieben. Die Amazon-Serie könnte also in Staffel 4 nahtlos bei Buch 5 und 6 * weitermachen (Das Feuer des Himmels und Herr des Chaos).

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von Das Rad der Zeit Staffel 3.

Am Ende von Staffel 3 kann Rand sich in der Aiel-Wüste als Car'a'carn beweisen und besitzt nun eine Armee. Zugleich endet die Season aber auf einem Cliffhanger, der offen lässt, ob er als wiedergeborener Drache seine entfesselte Magie vor Egwene (Madeleine Madden) erneut zügeln kann.

Zudem stirbt in Folge 8 der entthronte Amyrlin-Sitz Siuan Sanche (Sophie Okonedo), was die Karten in der Weißen Burg neu mischt. Wer wird die magischen Frauen der Aes Sedai in Zukunft anführen?

Ob die Bewerbung von Liandrin (Kate Fleetwood) aus dem schwarzen Ajah für die vorderste Bösewicht-Garde des Schwarzen Königs (die Verlorenen) von Erfolg gekrönt sein wird, muss sich ebenfalls in Staffel 4 zeigen. Verlorene wie Lanfear (Natasha O'Keeffe) und Moghedien (Laia Costa) intrigieren jedenfalls nicht nur in den Träumen anderer.

Mat Cauthons (Dónal Finn) Begegnung mit dem ersten rot-blauen Fuchsmenschen der Eelfinn bringt eine weitere spannende Komponente ein, die ihn schon einige Erinnerungen kostet: Denn wer vorab keine Bezahlung auf die drei Wünsche bzw. Fragen vereinbart, dem legen die felligen Kreaturen einen selbstgewählten Preis für ihre Antworten auf.

Nach ihrer Armreifen- und Halsband-Suche hält die Zukunft von Das Rad der Zeit außerdem Großes für Nynaeve (Zoe Robins) und Elayne (Ceara Coveney) bereit. Und Perrin (Marcus Rutherford) hat die Schlacht bei den Zwei Flüssen zwar gewonnen, aber damit nicht alle Kriegshandlungen beendet.

