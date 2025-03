In 7 Tagen kehrt eine der größten Fantasy-Serien zu Amazon zurück: Sie wurde schon 100 Millionen Mal angesehen

Schon ein Jahr vor Die Ringe der Macht begann Amazon die Verfilmung eines anderen Fantasy-Epos. In einer Woche kehrt Das Rad der Zeit nun schon mit Staffel 3 zurück.

Während Amazons Fantasy-Aushängeschild Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die dritte Staffel gerade noch vorbereitet, hat die 2021 gestartete Fantasy-Serie Das Rad der Zeit diesen Meilenstein längst erreicht: nächste Woche kommt Staffel 3.

Fantasy-Rückkehr bei Amazon Prime: Das Rad der Zeit umgarnt uns in einer Woche mit jeder Menge Magie

Nach der 14-bändigen Fantasy-Reihe von Robert Jordan entführt Das Rad der Zeit in ein großes Abenteuer voller Prophezeiungen, Freundschaft und Verrat. Nach den magischen Regeln der Fantasy-Welt können in der Saga nur zauberkundige Frauen, Aes Sedai wie Moiraine (Rosamund Pike), die Wahre Quelle der Magie gefahrlos lenken, für Männer wurde sie verdorben.

Doch Staffel 1 suchte den "wiedergeborenen Drachen" als männlichen Auserwählten und Staffel 2 enthüllte ihn dem ganzen Land. Nun steht in Staffel 3 der Amazon-Serie der Kampf von Rand (Josha Stradowski), Egwene (Madeleine Madden), Perrin (Marcus Rutherford), Mat (Dónal Finn) und Co. gegen den ultimativen Gegenspieler an: den Dunklen König.

Schaut hier den Trailer zu Staffel 3 von Das Rad der Zeit

Das Rad der Zeit - S03 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Nach dem Qualitätssprung von Staffel 2 verspricht auch Staffel 3 für Fantasy-Fans wieder jede Menge Kämpfe, schwere Entscheidungen und Zauberei bei Amazon Prime *. Der kürzlich veröffentlichte lange Trailer stellte die neue Season allerdings bereits unter ein düsteres Omen: Offenbar hat Moiraine (Rosamund Pike) unterschiedliche Szenarien für den Ausgang ihres Kampfes durchgespielt und kam dabei immer zum gleichen Ergebnis: entweder Moiraine oder Rand könnten sterben. Lässt sich der Tod einer der beiden Hauptfiguren trotzdem noch abwenden?

Letzten Monat veröffentlichte Amazo n sogar Zahlen zum Erfolg von Das Rad der Zeit: Offenbar konnte die Fantasy-Serie seit ihrem Erscheinen vor über drei Jahren weltweit mehr als 100 Millionen Zuschauende sammeln. Ob das bedeutet, dass auf Staffel 3 auch noch eine vierte Staffel von Serienschöpfer Rafe Judkins folgen wird, ist allerdings nicht bekannt.

Wann startet Staffel 3 von Das Rad der Zeit bei Amazon Prime?

Am Donnerstag, dem 13. März 2025, kehrt Das Rad der Zeit mit Staffel 3 zurück. Zum Start veröffentlicht Amazon Prime drei Folgen auf einmal, die übrigen der insgesamt acht Folgen werden anschließend im Wochentakt erscheinen.

