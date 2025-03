Nur wenige wissen es: Rad der Zeit-Bösewichtin Kate Fleetwood war Teil einer der witzigsten Harry Potter-Szenen

Liandrin ist in Amazons Das Rad der Zeit eine wichtige Gegenspielerin, doch hättet ihr gewusst, dass ihre Schauspielerin Kate Fleetwood schon in Harry Potter aufgetreten ist?

Die Amazon-Serie Das Rad der Zeit läuft aktuell in Staffel 3 und bezaubert als eigenständige Fantasy abseits von Der Herr der Ringe. Während Rand, Moiraine und Co. ihren Kampf gegen das Böse vorantreiben, hat aber auch die Gegenseite des Dunklen Königs mächtige Verbündete. Neben den "Verlorenen" mauserte sich insbesondere die Aes Sedai Liandrin (Kate Fleetwood) zur veritablen Gegenspielerin. Doch hättet ihr gewusst, dass die Schauspielerin schon in Harry Potter dabei war? Noch dazu in einer der abgedrehtesten Szenen.

Fantasy-Star Kate Fleetwood spielte vor Das Rad der Zeit schon in Harry Potter 7 mit

Als magische Aes Sedai, die zum männerjagenden roten Ajah gehört, lernten wir Liandrin Guirale in Staffel 1 kennen – nur um in Staffel 2 herauszufinden, dass sie sich in Wahrheit dem schwarzen Ajah, also den Dienerinnen des Bösen, angeschlossen hatte. In Staffel 3 will die Zauberin in den dunklen Reihen nun noch weiter aufsteigen.

Liandrins Darstellerin Kate Fleetwood legte in ihrer Schauspielkarriere ebenfalls schon einen beachtlichen Aufstieg hin. Denn vor ihrer ambivalenten Rolle in Das Rad der Zeit und Auftritten in den Serie Fate: The Winx Saga und Harlots konnte man sie schon in einer anderen großen Fantasy-Welt als Hexe entdecken: Sie gehörte zum Cast der beiden Teile von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes.

Wer sich Kate Fleetwoods Harry Potter-Auftritt nicht sofort ins Gedächtnis rufen kann, muss sich nicht wundern. Ihre Rolle fiel in Teil 7 der großen Fantasy-Reihe eher klein aus. Trotzdem war er aber aufgrund der absurden Situation eindrücklich: Sie spielte Mary Cattermole.

Wir erinnern uns: Als Harry, Ron und Hermine sich im siebenten Film ins Zaubereiministerium einschleichen, nehmen sie per Vielsafttrank die Identitäten vorher außer Gefecht gesetzter Erwachsener an. Ron verwandelt sich dabei in Reginald Cattermole, findet aber heraus, dass Reginalds Frau Mary in Gefahr ist. Als muggelstämmige Hexe soll sie vor Umbridges Rat erklären, woher sie ihren Zauberstab hat, weil alle Nicht-Reinblüter in diesen dunklen Zeiten verfolgt werden.

Mary steht kurz davor, ins Zaubergefängnis Askaban geschickt zu werden, bevor das Trio ihr zur Flucht verhilft. Das wirkt auf den ersten Blick düster, doch als ihr geküsster Gatte sich vor ihren Augen zurück in Ron verwandelt und plötzlich auch der echte Ehemann wieder neben ihr steht, kann sich wohl niemand das Lachen verkneifen.

Schaut hier die Harry Potter-Szene mit Rad der Zeit-Star Kate Fleetwood:

Kate Fleetwoods Figur ist anders als in Das Rad der Zeit in Harry Potter brünett statt blond. Trotzdem könnt ihr die englische Schauspielerin mit den prägnanten Wangenknochen gut wiedererkennen. Die Frage ist nur, ob ihr den siebenten Harry Potter-Film das nächste Mal anders ansehen werdet, wenn ihr um die magische Zukunft der unscheinbaren Mary als Schurkin Liandrin wisst?