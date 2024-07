Die nächste große Star Wars-Serie startet im Dezember: Erste Bilder enthüllen neue Hauptfiguren

Nach The Acolyte kündigt sich die nächste große Star Wars-Serie an. Skeleton Crew spielt nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter und stellt uns sechs neue Sternenkrieger:innen vor.

In den vergangenen Wochen haben wir sehr viel Zeit in der Hohen Republik verbracht. 100 Jahre vor den Ereignissen von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung spielte sich die düstere 1. Staffel von The Acolyte ab. Während sich die Jedi in Sicherheit wiegen, treten die Sith langsam aus den Schatten. Doch das war noch nicht alles.

Die nächste Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum, die dieses Jahr bei Disney+ an den Start geht, springt in eine ganz andere Ära. Nachdem wir uns zuletzt im Prequel-Rahmen bewegt haben, finden wir uns bei Skeleton Crew zwischen der Original- und der Sequel-Trilogie zu einem neuen Abenteuer im Krieg der Sterne ein.

Skeleton Crew: Erste Bilder zeigen die jungen Held:innen der Star Wars-Serie mit Jude Law

Obwohl Skeleton Crew seit Januar 2023 abgedreht ist, haben wir bisher kaum etwas von der Serie gesehen. Dafür stellt People jetzt in einem Exklusivbericht das Projekt näher vor und liefert gleich einen ganzen Schwung an Bildern mit, die uns einen Blick auf die Hauptfiguren gewähren, allen voran Jude Laws Machtnutzer Jod Na Nawood.

Skeleton Crew erzählt von vier Kindern, die auf ihrem Heimatplaneten eine mysteriöse Entdeckung machen. Daraufhin werden sie in ein Abenteuer voller Gefahren gezogen und müssen ihren Weg nach Hause finden. Hilfe erhalten sie von dem geheimnisvollen Jod Na Nawood und dem Droiden SM 33, gesprochen von Nick Frost.

Der Hauptcast von Skeleton Crew im Überblick:

Geschaffen wurde die Serie von Jon Watts und Christopher Ford, die bereits im Zuge von Spider-Man: Homecoming zusammengearbeitet haben. Inspiriert wurden sie von den Amblin-Filmen der 1980er Jahre, zu denen u.a. Klassiker wie E.T. – Der Außerirdische, Gremlins, Die Goonies und Zurück in die Zukunft gehören.

Besonders beeindruckend ist der Regie-Kader: Neben Watts haben David Lowery (The Green Knight), Jake Schreier (Margos Spuren) und die Daniels (Everything Everywhere All at Once) Episoden von Skeleton Crew inszeniert. Bryce Dallas Howard (Jurassic World) und Lee Isaac Chung (Minari) kehren von The Mandalorian zurück.

Apropos The Mandalorian: Skeleton Crew ist die neueste Serie im Mandoverse, das sich bisher aus folgenden Titeln zusammensetzt:

Ursprünglich war auch eine Serie namens Rangers of the New Republic geplant, doch diese Pläne wurden wieder verworfen. Dafür erwarten uns zwei Kinofilme aus dem Mandoverse: The Mandalorian & Grogu (2026) und ein bisher noch unbetitelter Film, der sämtliche Mando-Geschichten in einem großen Finale zusammenführen soll.

Star Wars: Wann startet Skeleton Crew bei Disney+?

Die Ankunft von Skeleton Crew wurde bereits letztes Jahr bei Disney+ erwartet. Nun steht fest, dass die neue Star Wars-Serie am 3. Dezember 2024 in den USA ihre Premiere feiert. In Deutschland bekommen wir die erste Folge somit voraussichtlich in der Nacht auf den 4. Dezember 2024 zu Gesicht. Die 1. Staffel umfasst insgesamt acht Folgen.