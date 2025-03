Fantasy-Meisterwerk traumatisierte vor 35 Jahren eine ganze Generation – und hat immer noch eine FSK ab 6 (!)

Es gibt durchaus düstere Filme, die kindgerecht umgesetzt sind. Bei diesem Fantasy-Schocker von 1990 mit FSK 6 ist das allerdings nicht der Fall. Grässliche Hexen-Fratzen bereiten heute noch ganzen Familien Alpträume.

Was passiert, wenn man einen der talentiertesten Horror-Regisseure einen Kinderfilm drehen lässt? Die Antwort lautet Hexen hexen. Und während der Film von Nicolas Roeg (Wenn die Gondeln Trauer tragen) vor 35 Jahren als "Familienspaß" beworben und in Deutschland ab 6 Jahren empfohlen wurde, bescherte er Kindern und ihren Eltern nichts als Alpträume.



Hexen hexen ist ein verstörender Kinder-Horror-Film: Was macht den Fantasy-Schocker so schlimm?

Hexen hexen von 1990 basiert auf dem ebenso verstörenden und gleichnamigen Roman von Roald Dahl . Bereits hier sollten die, denn Dahl hat so bizarre Kinder-Horror-Geschichten wie Charlie und die Schokoladenfabrik erdacht. Ständig schickt er junge Menschen in lebensgefährliche Situationen und oft wollen ihnen lieb lächelnde Erwachsene an die Gurgel.





Darum geht’s in Hexen hexen: Der kleine Junge Luke weiß, dass es Hexen wirklich gibt, denn seine Oma ist Expertin auf dem Gebiet. Nachdem seine Eltern sterben, fährt seine Oma mit ihm in den Urlaub. Allerdings findet im selben Hotel eine geheime Hexen-Konferenz statt. Die Hexen Großbritanniens wollen das Land vollständig von Kindern befreien und die Oberhexe ( Anjelica Huston ) hat bereits einen Plan.

Was den Fantasy-Film so schlimm macht: die grausame Message für Kinder

Nicht nur hat Luke seine Eltern verloren, er selbst muss den ganzen Film über ums Überleben kämpfen. Jede nette Frau, der er begegnet, könnte in Wahrheit eine mörderische Hexe sein. Wir erfahren gleich zu Beginn, dass Hexen auf den ersten Blick nicht von normalen Frauen zu unterscheiden sind. Kinder lernen in Hexen hexen, dass bei Erwachsenen

hinter jedem Lächeln Mordgedanken stecken

können.

Eine Szene bleibt besonders beunruhigend in Erinnerung: Während Luke mutterseelenallein zu Hause in seinem Baumhaus spielt, bleibt eine Frau auf der Straße neben dem Garten stehen. Sie hört nicht auf, ihn herunter locken zu wollen. Er schreit panisch nach seiner Oma, doch die Hexe belästigt ihn immer weiter. Letztlich wird Luke durch das Erscheinen seiner Großmutter gerettet, doch das Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber den Hexen bleibt den ganzen Film über bestehen.



Was den Fantasy-Film so schlimm macht: expliziter und ekliger Körper-Horror

Bei Hexen hexen kam viel Talent vor und hinter der Kamera zusammen. Anjelica Houstons Schauspiel der Oberhexe ist so charmant wie gnadenlos. Ihr wahres Gesicht, eine abstoßende, knorpelige Hexen-Fratze, war das letzte, an dem Puppen-Großmeister Jim Henson (Die Muppets, Die Dinos) vor seinem Tod arbeitete.

Wenn die Hexen bei ihrer Versammlung ihre Gesichter und Haare abnehmen, sich wild auf den mit Wunden übersäten Köpfen kratzen und die Zähne fletschen, dann ist das nichts Geringeres als Body Horror. David Cronenberg (Die Fliege) wäre stolz darauf. Die praktischen Effekte haben der Zeit standgehalten und wirken aus heutiger Sicht im CGI-verseuchten Fantasy-Genre sogar noch extremer.

Was den Fantasy-Film so schlimm macht: die unerbittliche Eröffnungsgeschichte

Ein Baby wird einen Hügel hinunter geschubst. Ein Junge wird in eine Maus verwandelt. Die Oberhexe pulverisiert eine Untertanin. Nichts davon wirkt so stark nach, wie die schreckliche Geschichte von Oma Helga, mit der der Film beginnt.

Hexen lassen Kinder auf Arten verschwinden, bei denen man nicht gefasst werden kann, erzählt sie Luke. Helgas Freundin aus Kindertagen wurde auf dem Weg nachhause von einer Hexe geschnappt. Sechs Wochen später findet ihr Vater die kleine Erica als Zeichnung in einem Ölgemälde bei sich im Wohnzimmer. Niemand konnte sie je daraus befreien und über die nächsten Jahrzehnte hinweg wurde sie älter und veränderte ihre Position im Bild, bis sie schließlich verblasste.

Mit dieser grausamen Verwünschungs-Story startet der "Familienspaß" Hexen hexen. Wer jetzt keine Gänsehaut hat, dem ist nicht mehr zu helfen.

Zum Weiterlesen:

Obwohl das Ende des monströsen Romans in der Film-Adaption abgemildert wurde, ist das Fantasy-Meisterwerk immer noch ein Garant für verstörte Kinder. Alle, die es dennoch wagen wollen, können Hexen hexen in Deutschland bei RTL+ im Abo streamen.