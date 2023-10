Geniale The Walking Dead-Überraschung: Neue Serie enthüllt riesige Figuren-Rückkehr und schenkt ihr 2. Staffel

Die neue The Walking Dead-Serie Daryl Dixon ist in den USA zu Ende gegangen und wartet ganz am Schluss mit einem Hammer auf. Die Figuren-Rückkehr in Folge 6 stellt entscheidende Weichen für Staffel 2.

Während wir in Deutschland noch knapp zwei Monate auf den Streaming-Start von The Walking Dead: Daryl Dixon warten müssen, hat die Serie gestern in den Vereinigten Staaten ihr Staffel 1-Finale gefeiert. Und dabei zur großen Freude der Fans einen der ältesten Charaktere der Mutterserie zurück ins Boot geholt.



Achtung, es folgen Spoiler zur Daryl Dixon-Serie:

The Walking Dead-Wiedersehen: Die neue Serie gibt Daryl Dixon seine fehlende Hälfte zurück

Im The Walking Dead-Spin-off findet sich Daryl Dixon (Norman Reedus) in Frankreich wieder und versucht mit der Nonne Isabelle (Clémence Poésy) den wichtigen Jungen Laurent (Louis Puech Scigliuzzi) in Sicherheit zu bringen und selbst einen Weg nach Hause zu finden. Erst gegen Ende der 1. Staffel deckt die Serie auf, dass Daryl gegen seinen Willen per Schiff nach Europa verschleppt wurde. Und in der finalen Szene der 6. Folge heftet sich in den USA seine alte beste Freundin Carol (Melissa McBride) an seine Fersen, um ihm über den Atlantik zu folgen.

AMC Beste Freunde in The Walking Dead: Carol & Daryl

Melissa McBrides Beteiligung an der neuen Serie hat eine bewegte Geschichte: Das Spin-off wurde ursprünglich als Daryl/Carol-Geschichte angekündigt. Dann aber stieg die langjährige Darstellerin aus, die genau wie Norman Reedus (als eine der wenigen) alle 11 Staffeln Teil von The Walking Dead gewesen war. Monate später wurde sie dann doch am Set in Frankreich gesichtet.

Bereits in Folge 5 von Daryl Dixon gab es eine Carol-Rückkehr, allerdings nur als Stimme. Die 6. Folge lässt sie nun endgültig wieder vor die Kamera treten und kündigt bereits an, in Staffel 2 Großes mit ihr vorzuhaben.

Was bedeutet die The Walking Dead Rückkehr von Carol?

Wie viel größer Carols Rolle in der 2. Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon sein wird, verrät bereits ein erster kurzer Trailer zur kommenden Season. Sie trägt den Zusatztitel The Book of Carol und zeigt Melissa McBride bereits (blutverschmiert) in Aktion:

The Walking Dead: Daryl Dixon - S02 Teaser Trailer The Book of Carol (English) HD

Denn wie schon die Carol-Szene in der 1. Staffel andeutet, arbeitet jetzt nicht mehr nur Daryl daran, nach Hause zu kommen, sondern auch Melissa McBrides Figur setzt in den USA alle Hebel in Bewegung, um mit ihrem alten Freund wiedervereint zu werden. Wir sehen, wie Carol einem der Männer, die Daryl über den Ozean schickten, das Motorrad ihres besten Kumpels wieder abnimmt und losdüst. Im kurzen Teaser-Trailer hat sie außerdem bereits Daryls Armbrust in der Hand.

Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon in Deutschland und wann kommt Staffel 2?

Am 8. Dezember 2023 startet The Walking Dead: Daryl Dixon bei MagentaTV. Voraussichtlich werden dort alle 6 Folgen der 1. Staffel auf einmal veröffentlicht.

Die 2. Staffel von Daryls Walking Dead-Serie soll im Verlauf des Jahres 2024 erscheinen. Die Dreharbeiten dafür liefen bereits 2023 und durften laut Deadline dank einer Sondervereinbarung mit AMC in Europa trotz des Streiks fortgeführt werden.

