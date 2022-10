The Walking Dead eskaliert: Trailer enthüllt alle 4 Serien, die 2023 an den Start gehen

The Walking Dead endet bald, aber das Franchise lebt weiter. Ein neuer Trailer stellt nun alle vier TWD-Serien vor, die im kommenden Jahr zu sehen sind.

Im November geht eine Serienära zu Ende. Nach 177 Folgen und 12 Jahren heißt es dann Abschied nehmen vom Horrormeilenstein The Walking Dead. Allzu schwer wird den meisten Fans der Abschied aber nicht fallen, denn das TWD-Serienuniversum ist noch lange nicht tot.

Während sich The Walking Dead auf der Zielgeraden befindet, veröffentlichte der Sender AMC nun einen neuen Trailer, der die Zukunft des Zombie-Franchise über das Serienende hinaus vorstellt. Drei neue Serien und das nächste Fear the Walking Dead-Reboot gehen 2023 an den Start.

Von Daryl Dixon bis Rick Grimes: Diese The Walking Dead-Ableger starten 2023

Nicht für alle Charaktere endet die Reise am Ende von The Walking Dead. Daryl Dixon, Negan und Maggie werden sich nicht in den Ruhestand begeben, sondern im kommenden Jahr in eigenen Spin-offs weiterhin die Welt der Zombieapokalypse erforschen. Ebenso wird 2023 endlich das größte noch offene Mysterium von The Walking Dead gelöst.

Alle The Walking Dead-Starts 2023 im Überblick:

The Walking Dead Universe 2023 Trailer (English) HD

Den Anfang wird voraussichtlich das Spin-off Dead City machen, welches das ungleiche Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) nach dem Ende der Hauptserie nach New York schickt. Warum sie dorthin reisen und was sie dort zu finden glauben, ist noch nicht bekannt. Die Serie wird seit Juli in New York und New Jersey gedreht und wird aus 6 Folgen bestehen. Wir vermuten einen Start im Frühjahr 2022.

Auch rollen bereits die Kameras für die 8. (und evtl. sogar letzte) Staffel von Fear the Walking Dead. Das Spin-off wird dabei einem kleinen Reboot unterzogen und lässt Texas als Handlungsort hinter sich. Nach mehreren Jahren der Abwesenheit ist die ehemalige Hauptfigur Madison zurück und erforscht an der Seite von Morgan Jones und dessen Mitstreitenden die neue Baby-klauende Gemeinschaft von Padre.

© AMC Das Ende ist erst der Anfang

Daryl Dixon (Norman Reedus) wird ebenfalls seine eigene Serie bekommen. Ursprünglich als Spin-off über Daryl und Carol angedacht, unterlief das Projekt einige kreative Änderungen und wird nun ohne Melissa McBride auskommen. Das spannende an diesem Ableger: Daryl findet sich plötzlich in Frankreich wieder, wo eine noch aggressivere Art der Untoten wütet. Wie er dort hinkommt? Das werden wir im Verlauf von 6 Folgen herausfinden.

Das wohl spannendste Spin-off bringt Rick Grimes (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) nach langer Zeit endlich zurück auf die Bildschirme, die inmitten schwieriger Umstände wieder zusammenfinden müssen. Dabei wird die seit Jahren aufgebaute Übermacht der Civic Republic eine entscheidende Rolle spielen. Noch ist nicht bekannt, wann die Produktion starten wird. Der Serienstart wird deshalb wohl eher Ende 2023 erfolgen.

Wann läuft die letzte Folge von The Walking Dead?

Aktuell laufen die acht finalen Folgen von The Walking Dead in Deutschland immer montags bei Disney+ im Stream *. Die 24. Folge von Staffel 11 wird das Serienende sein und erscheint am 21. November 2022 bei Disney+.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Auf welches kommende The Walking Dead-Spin-off freut ihr euch am meisten?