Riesige The Walking Dead-Rückkehr kommt doch – und ausgerechnet Negan muss sich entschuldigen, weil er "Mist geredet" hat

Eigentlich sollte Norman Reedus die neue The Walking Dead-Serie Daryl Dixon alleine bestreiten. Seine große Partnerin ist jetzt doch mit an Bord. Und Negan-Star Jeffrey Dean Morgan entschuldigt sich.

Das Ende ist erst der Anfang. So sieht es zumindest bei The Walking Dead aus, bei der das Finale der Mutterserie den Weg für einige Spin-offs frei gemacht hat. Darunter ist auch The Walking Dead: Daryl Dixon, das ursprünglich eine Serie um Dixon (Norman Reedus) und seine Freundin Carol (Melissa McBride) werden sollte, bevor McBride ausstieg. Aber auf neuen Bildern vom Dreh ist sie jetzt doch wieder dabei.

Das beste The Walking Dead-Duo kehrt zurück und Negan bereut seine Zweifel

McBride und Reedus wurden jetzt nämlich in Frankreich gesichtet, wo sie Teile von Daryl Dixon drehten. Das ist insofern überraschend, weil McBride der The Walking Dead-Serie offiziell schon den Rücken gekehrt hatte. Hat sie sich umentschieden? War es ein von langer Hand geplanter Coup? Negan-Darsteller und TWD-Kollege Jeffrey Dean Morgan hat eine eindeutige Antwort. Und jede Menge Reue, die er loswerden will.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es tut uns leid, Norman! Dafür, dass ich Mist geredet habe, als ich dachte, Melissa ist nicht mit dabei. Das muss schon ewig geplant gewesen sein. Es ist toll, diese beiden wieder zusammen zu sehen!

Wann kommt das The Walking Dead-Spin-off Daryl Dixon nach Deutschland?

Inwiefern genau er "Mist geredet" habe, erklärt er nicht. Bekannt ist auch nicht, ob die mit McBride aufgenommenen Szenen zu Staffel 1 oder 2 der Serie gehören. Die ersten Folgen der neuen The Walking Dead-Serie kommen im Herbst zum US-Sender AMC. Einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Juni-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.