Seit 5 Jahren fiebern The Walking Dead-Fans auf dieses Mega-Event hin: Jetzt ist der grobe Start für die Rick Grimes-Serie bekannt

Fünf Jahre ist Rick Grimes schon verschwunden, jetzt kehrt er in The Walking Dead: The Ones Who Live zurück. Der neue Teaser zur Serie verrät einen genaueren Startzeitraum.

Fünf lange Jahre sind vergangen, seit Fanliebling und Protagonist Rick Grimes (Andrew Lincoln) aus The Walking Dead verschwunden ist. Bald soll er in der neuen Serie The Walking Dead: The Ones Who Live zurückkehren. Ein neuer Teaser enthüllt jetzt einen präzisen Zeitraum für den US-Streaming-Start. Es ist nicht mehr lange hin.

Schaut euch hier den neuen Teaser zur Rick und Michonne-Serie an:

The Walking Dead: The Ones Who Live - S01 Teaser Trailer (English) HD

The Walking Dead-Teaser enthüllt Startmonat und ein Liebesbekenntnis von Rick Grimes

Im neuen, zweiten Teaser sind erneut Rick und seine Frau Michonne (Danai Gurira) zu sehen, die sich durch roten Staub auf die Kamera zubewegen. Daraufhin gibt es einige Szenen, in denen Rick gegen Walker kämpft. Am Ende richtet er sich mit einigen Worten an Michonne: "Bitte glaub mir, dass ich versucht habe zu fliehen. Ich liebe dich." Der Teaser zeigt einen neuen Startzeitraum: Februar 2024.

The Ones Who Live erzählt, wie Rick und Michonne nach Jahren erneut zueinanderfinden. Während Rick von der sogenannten Civic Republic aufgegriffen und gefangen gehalten wurde, hat seine Ehefrau kürzlich die Suche nach ihm mit neuem Eifer wiederaufgenommen.

Wann kommt die neue The Walking Dead-Serie nach Deutschland?

Die neue Serie über Rick und Michonne ist nur eine von drei The Walking Dead-Serien, die in nächster Zeit erscheinen oder fortgesetzt werden. Der Zeitraum zwischen US- und Deutschland-Start variiert aber leider. Mit etwas Glück könnte The Ones Who Live aber schon im März 2024 hierzulande erscheinen.

