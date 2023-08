Heute im TV: Horror-Thriller, der einen 16 Jahre alten Bruce Willis-Klassiker überraschend zur Trilogie ausbaut

In der Nacht von Samstag auf Sonntag läuft Split im ZDF. M. Night Shyamalans Horror-Thriller betrachtet das Superhelden-Thema auf ungewöhnliche Art und bietet eine überraschende Verbindung.

Vor sieben Jahren ist Split von M. Night Shyamalan erschienen, in dem James McAvoy eine Hauptfigur mit multipler Persönlichkeitsstörung spielt. Als der Horror-Thriller damals startete, wusste vorher kaum jemand, dass er sich als Bindeglied zu einem älteren Film des Regisseurs entpuppen würde.

Split, der von Samstag auf Sonntag im ZDF läuft, brilliert mit der beängstigenden Performance des Stars und verwandelt Unbreakable - Unzerbrechlich mit Bruce Willis in eine Trilogie.

Darum geht es in Split

In der Story von Shyamalans Horror-Thriller spielt McAvoy (X-Men: Zukunft ist Vergangenheit) den Protagonisten Kevin, der davon überzeugt ist, dass insgesamt 23 verschiedene Identitäten in ihm stecken. Zu Beginn des Films entführt er mehrere Teenagerinnen (darunter Anya Taylor-Joy aus Das Damengambit), um sie seiner gefährlichsten Persönlichkeit, die er nur als Bestie bezeichnet, zu opfern.

Split fesselt nicht nur als Horror-Thriller mit beklemmendem Konzept, sondern punktet vor allem mit der Schauspielleistung des Hauptdarstellers, der beängstigend zwischen den unterschiedlichen Persönlichkeiten in seinem Kopf hin und her schaltet.

Das Ende von Split setzt eine Trilogie in Gang

Die größte Überraschung seines Films hebt sich Shyamalan bis kurz vor dem Abspann auf. Hier ist ein Diner in Philadelphia zu sehen, in dem eine Nachrichtensendung über die Taten des Split-Protagonisten berichtet. Im Diner sitzt überraschend Bruce Willis als David Dunn aka Mr. Glass, den Fans sofort aus Unbreakable von 2000 wiedererkennen. Split stellt sich dadurch als Film aus demselben Universum heraus.

Kurz nach Split verkündete der Regisseur dann, dass beide Filme in einem großen Finale zu einer Trilogie verbunden werden. Der Streifen mit dem Titel Glass kam schließlich 2019 in die Kinos.

Split wird vom 25. August auf den 26. August um 01:00 Uhr in der Nacht im ZDF ausgestrahlt. Wem das zu spät ist, kann den Horror-Thriller zurzeit zum Beispiel im Netflix-Abo streamen.

