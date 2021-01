Split bei Netflix: Wir erklären das Ende von M. Night Shyamalans packendem Thriller

M. Night Shyamalans neuster Twist, pardon, Film Split ist seit Kurzem bei Netflix. Wir erklären euch das Ende der Unbreakable-Fortsetzung und wie es weitergeht.

Achtung, Spoiler und Fantheorien zu Split: Wer aus einem M. Night Shyamalan-Film kommt und sich über die Twists beschwert, wundert sich auch über kaltes Eis. Dieser Mann lebt für die Überraschung, für den Aha-Spezialeffekt am Ende, der die letzten 90 Minuten in einem anderen Licht erstrahlen lässt. Jetzt ist sein Mysterythriller Split bei Netflix und wir erklären euch das Ende, mit dem er sich selbst übertrifft.

Tatsächlich hat zum Kinostart des Films niemand geahnt, dass Split ein Sequel zum damals 17 Jahre alten Unbreakable - Unzerbrechlich ist. Mic drop.

Was bedeutet die letzte Szene in Split?

Achtung, Spoiler zu Unbreakable: Anstatt uns eine Mid- oder Post-Credits-Scene anzutun, lässt M. Night Shyamalan die Bombe in der allerletzten Szene von Split platzen. In einem geschäftigen Diner in Philadelphia (viele seiner Filme spielen dort, auch Unbreakable) läuft eine Nachrichtensendung im Fernsehen.

Es wird von der Entführung und Ermordung mehrerer Personen geredet, der das Publikum dem gesamten Film über beiwohnen mussten, und von einem Killer namens Kevin, auch genannt "Die Horde" (James McAvoy), mit vermeintlicher multipler Persönlichkeitsstörung.

© Universal Split: Die Horde und seine Entführungsopfer

Er sei auf der Flucht. Eine Frau sagt zu ihren Freundinnen, der Fall erinnere sie an einen anderen mit einem Kerl im Rollstuhl. Wie hieß der noch gleich? Und dann fällt die Kinnlade runter, denn der leibhaftige Bruce Willis lehnt sich am Diner-Tresen ins Bild: "Mr. Glass." In dem Moment stellt M. Night Shyamalan sein eigenes Filmuniversum auf die Beine. Nein, Bruce Willis' Charakter in Split ist kein Geist, er ist ein Superheld namens David Dunn, Protagonist von Unbreakable und unzerstörbar.

Mr. Glass hingegen ist der in Unbreakable von Samuel L. Jackson dargestellte Bösewicht und Comicliebhaber Elijah Price, der auf der Suche nach seinem unzerbrechlichen Gegenüber Hunderte Menschen auf dem Gewissen hat. Seine Theorie: Wenn es jemanden mit extremer Knochenschwäche wie ihn selbst gibt, muss auch irgendwo ein unverwundbarer Mensch herumlaufen.

© Buena Vista Unbreakable - Samuel L. Jackson als Mr. Glass, Bruce Willis als David Dunn

In der letzten Szene von Split wirft Shyamalan Die Horde, David Dunn und Mr. Glass in ein Universum und bereitet das Sequel Glass mit allen drei Charakteren vor.

Gab es in Unbreakable schon Anzeichen für Split?

Ja, in der Tat. Ich will M. Night Shyamalan nicht unterstellen, dass er sich exakt diesen Twist schon 17 Jahre vor Split ausgedacht hat. Doch gab es bereits in Unbreakable Pläne für Die Horde, wie Entertainment Weekly in einem Interview erfuhr. Das Konzept der Horde als multiple Persönlichkeiten, die ebenso eine unterschiedliche Physis und übermenschliche Stärke zutage fördern, gab es bereits in Shyamalans erstem Entwurf von Unbreakable.

David Dunn sollte schon damals gegen eine der Persönlichkeiten der Horde kämpfen, mit Mr. Glass als seinem Mentor. Ein weiterer Aha-Moment: Nun ergibt es auch endlich Sinn, was der kleine Mr. Glass in Kinderschuhen auf seinem ersten Comicheft erblickt:

© Buena Vista Unbreakable - Mr. Glass' erstes Comicheft

Das Cover zeigt einen kantigen Superhelden wie Bruce Willis' David Dunn und ein tierisches Biest namens Jaguaro wie die 24. Persönlichkeit von James McAvoys Kevin. Da wundert es ebenso wenig, dass sich die Handlung von Split unter einem Zoo, genauer genommen unter Raubtierkäfigen, zuträgt.

Ein kurzer Ausflug in Fantheorie-Gefilde sei uns gegönnt: Wie Moviepilot.com anmerkt, erzählt Kevin in Split, dass er seinen Vater das letzte Mal auf einem Bahnhof sah, als dieser in den Zug stieg. War Kevins Vater etwa eines der Opfer bei dem großen Zugunglück zu Beginn von Unbreakable, das David Dunn als einziger überlebte? Hat Mr. Glass Kevins Vater ermordet und somit vielleicht indirekt Die Horde erschaffen?

Nach Unbreakable und Split beendet Glass die Shyamalan-Trilogie

Wenn ihr mehr über Shymalans letzten Trilogie-Eintrag Glass lesen wollt, dann haben wir alle Infos zum Sequel für euch. Mit Glass beendet Shymalan seine Trilogie rund um David Dunn, Mr. Glass und Die Horde. Derzeit arbeitet er an ein seinem nächsten Mysterythriller, der Lost und Tenet zu vereinen scheint.

Wie Shyamalan bereits zu Beginn seiner Arbeiten an Glass gegenüber EW verriet, will er den dritten Teil seines Unbreakable-Split-Universums wieder zu einem eigenständigen Film machen, so wie auch Split in erster Linie davon handelt, wie viel (übermenschliche) Stärke Missbrauchsopfer aufbringen können und müssen, um zu überleben.



