Heute im TV: Richtig guter Superhelden-Film mit Jennifer Lawrence, von dem es eine viel längere (und bessere) Fassung gibt

Heute kommt einer der besten Superheldenfilme im TV. Der hat nicht nur Jennifer Lawrence und viele andere Stars zu bieten. Es gibt auch noch eine längere, bessere Version.

An Superheldenfilmen herrscht in den letzten Jahren wahrlich kein Mangel. Aber wenn sie wie dieser hier ausfallen, könnte es gern mehr davon geben. In X-Men: Zukunft ist Vergangenheit spielt Jennifer Lawrence mit und der Film verbindet gleich zwei Trilogien miteinander. Außerdem existiert noch ein erweiterter Rogue Cut, der ziemlich viel ändert. Last, but not least: Ihr könnt euch den Film heute im TV ansehen.

Darum geht's in X-Men: Zukunft ist Vergangenheit



Die Handlung steckt schon im Titel: Bei diesem X-Men-Film dreht sich alles um Zeitreisen. In der Zukunft werden die Mutant:innen nämlich in finsteren Lagern gefangengehalten und unterdrückt. Das soll vor allem Logan aka Wolverine (Hugh Jackman) verändern. Dadurch, dass er durch die Zeit reist und den Beginn des Unheils abwendet. Was natürlich noch komplizierter wird, als es klingt.

Das Abgefahrenste an X-Men: Zukunft ist Vergangenheit stellt noch nicht einmal die Handlung mit ihren beiden Zeitebenen dar. Das Besondere an diesem Film ist, dass wir hier gleich die doppelte Ladung an X-Men serviert bekommen. Hier treffen die Helden und Heldinnen der alten Filme mit Patrick Stewart & Co. auf die neue Riege rund um Michael Fassbender, die in X-Men: Erste Entscheidung eingeführt wurde.

20th Century Fox In X-Men: Zukunft ist Vergangenheit taucht auch Professor X zweimal auf.

Der Rogue Cut zu X-Men: Zukunft ist Vergangenheit dauert stolze 17 Minuten länger

Eigentlich wäre ein Extended Cut wie dieser gar nicht unbedingt nötig gewesen. Sowohl Fans als auch Kritik hatten nicht groß etwas an X-Men: Zukunft ist Vergangenheit auszusetzen, im Gegenteil. Aber Marvel hat später trotzdem noch den sogenannten Rogue Cut veröffentlicht, der dem Film noch einmal 17 Minuten Laufzeit hinzufügt.

Diese 17 Minuten lohnen sich durchaus und stellen eine echte Bereicherung dar. Wir bekommen ein bisschen mehr Hintergrund und Charakterentwicklung zu mehreren Figuren. Vor allem dreht sich diese längere Fassung aber um Rogue aka Kitty Pride (Anna Paquin). Die hatte in der Kinoversion nur einen kurzen Cameo-Auftritt, bestreitet in diesem Extended Cut aber sogar einen eigenen kurzen Subplot.

TV oder Stream: Wann und wo kommt X-Men: Zukunft ist Vergangenheit?

X-Men: Zukunft ist Vergangenheit läuft am heutigen Montag, den 29. Januar um 20:15 Uhr auf Kabel eins. Am 31. Januar gibt es dann nochmal eine Wiederholung. Bei beiden Terminen handelt es sich allerdings nicht um die längere Rogue Cut-Version, sondern nur um die Kinofassung.



Bei Disney+ könnt ihr den X-Men-Streifen auch im Streaming-Abo schauen. Ansonsten besteht die Möglichkeit, ihn sich bei Maxdome, Amazon, Apple TV, Google Play oder Magenta TV zu leihen und zu kaufen.



