Der verstörendste Jennifer Lawrence-Schocker läuft heute erstmals im TV: "Weiß nicht, ob ich jemals wieder so einen Film machen würde"

Bei Sixx läuft spät in der Nacht ein knallharter Psychothriller mit Jennifer Lawrence als deutsche Free-TV-Premiere. Für den Star war der Dreh extrem herausfordernd.

Nach ihrem Durchbruch mit der Hauptrolle in der Tribute von Panem-Reihe widmete sich Jennifer Lawrence im Anschluss gewagteren und kontroverseren Rollen. Ihren wohl verstörendsten Auftritt gibt es in mother! von Black Swan-Regisseur Darren Aronofsky zu sehen. Sixx strahlt den Schocker jetzt als deutsche Free-TV-Premiere aus. Für die Schauspielerin wurde der Dreh teilweise zur Tortur.

Jennifer Lawrence-Schocker im TV: Darum geht es in mother!

In der Story von Aronofskys Mix aus Drama, Psychothriller und Fantasy-Horror lebt ein Ehepaar (Jennifer Lawrence und Javier Bardem) zurückgezogen in einem Landhaus. Während er als Poet in einer Schaffenskrise steckt, wächst ihr die Rolle der stereotypen Hausfrau über den Kopf. Nach der Ankunft unerwarteter Gäste (Ed Harris und Michelle Pfeiffer) spitzt sich die beklemmende Atmosphäre zu und eskaliert in einem grausamen Alptraum.



Was als konzentrierter, ruhiger Psychothriller beginnt, wandelt sich immer mehr zum heftigen Frontalangriff auf die Sinne. mother! wird irgendwann ein martialischer Fiebertraum, in dem der Regisseur über den Zustand der Erde genauso reflektiert nachdenkt, wie er einen apokalyptischen Exzess entfesselt, dessen mitunter bizarre Bilder noch lange im Gedächtnis bleiben.

Jennifer Lawrence wurde von Psychothriller traumatisiert

Laut FandomWire sprach die Schauspielerin darüber, dass der Dreh von Aronofskys Film sie zeitweise überforderte:

Es war die Szene, in der ich überrascht aufwachte und nach unten rannte … das war das schlimmste Gefühl, das ich je in meinem Leben hatte. Es war schrecklich und ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so einen Film machen würde.

Wann läuft mother! im TV?

Sixx strahlt die Free-TV-Premiere von Aronofskys Psychothriller in der Nacht vom 27. Dezember auf den 28. Dezember 2023 um 00:40 Uhr aus. Ansonsten könnt ihr mother! jederzeit bei Paramount+ im Abo * streamen.

