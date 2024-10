Heute im TV: Fast vergessener Marvel-Film, der 2025 wieder mega-wichtig wird

Wer sich auf die nächste Begegnung mit einem Hulk vorbereiten will, kann heute schon mal Der unglaubliche Hulk im TV anschauen. Der frühe Marvel-Film wird plötzlich wieder relevant.

Nächstes Jahr wird das Thema Hulk wieder im Kino interessant. In Vorbereitung darauf könnt ihr heute ganz an den Anfang des Marvel-Filmkosmos zurückspringen. Denn mit Der unglaubliche Hulk von 2008 läuft der zweite Titel aus dem langjährigen Marvel Cinematic Universe im TV.

Der unglaubliche Hulk: Darum geht es im fast vergessenen Marvel-Abenteuer

Während eines Militärexperiments wird Dr. Bruce Banner (Edward Norton) gefährlicher Gammastrahlung ausgesetzt. Durch diese verwandelt der sonst so sanftmütige Wissenschaftler sich in einen cholerischen Koloss, wann immer er in Rage gerät. Sein normales Leben, inklusive seiner Beziehung zur Biologin Betty Ross (Liv Tyler), ist somit vorüber.

Als die Situation eskaliert und Dr. Banner die Kontrolle über seine Hulk-Persona verliert, macht das Militär Jagd auf ihn – angeführt von Bettys Vater, dem General Thaddeus "Thunderbolt" Ross (William Hurt). Dem untersteht auch der britische Soldat Emil Blonsky (Tim Ross), der sich mithilfe von Banners Blut in die Kreatur namens Abomination verwandelt. Ein Duell der Monstermänner ist nun unausweichlich.

Regie führte Louis Leterrier, der zuletzt Fast & Furious 10 ins Kino brachte.

Darum wird der alte Hulk-Film ab 2025 wieder relevant

Am 12. Februar 2025 kommt mit Captain America 4: Brave New World der nunmehr 35. Film aus dem nicht enden wollenden MCU in die Kinos. Die von Liv Tyler gespielte Betty Ross ist dann wieder dabei und auch ihr Vater, der mittlerweile US-Präsident ist und von Harrison Ford gespielt wird, mischt mit. Im Laufe des Films sieht Papa-POTUS dann rot und wird zum Red Hulk. Ebenfalls zurück kehrt Tim Blake Nelson als Dr. Samuel Sterns.

Wann ist Der unglaubliche Hulk im TV zu sehen?

Das grüne Abenteuer mit dem unglaublichen Hulk wird am heutigen Montag, den 28. Oktober 2024 um 20:15 Uhr auf kabel eins gezeigt. Wer die Ausstrahlung oder die Wiederholung um 00:45 Uhr verpasst, kann den Marvel-Film unter anderem bei Sky Go und WOW streamen.