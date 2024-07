Von Deadpool & Wolverine bis Avengers 5: Alle 20 geplanten Marvel- und MCU-Filme ab 2024

Das Marvel Cinematic Universe startete 2023 mit neuen Filmen in Phase 5. Hier gibt's den Überblick über alle bekannten Starts und angekündigten Projekte für 2024 und darüber hinaus.

Im vergangenen Jahr startete offiziell die 5. Phase des Marvel Cinematic Universe (MCU). Nun befinden wir uns im Zentrum der Multiverse-Saga, die nach Spider-Man: No Way Home und Doctor Strange in the Multiverse of Madness in diesem Jahr mit Deadpool & Wolverine ihren vorzeitigen Höhepunkt erreicht. Fans können sich aber auf jede Menge weiterer Marvel-Filme freuen.

Insgesamt vier Marvel-Filme starten 2024, wobei allerdings nur ein einziger direkt mit dem MCU verbunden ist. Wie Disney-CEO Bob Iger im Mai 2024 verkündete , wird es pro Jahr deutlich weniger MCU-Content als bisher zu sehen geben. Konkret ist das Ziel: Maximal drei Filme und zwei Serien sollen pro Jahr erscheinen.

Aktuell befinden sich neben den diesjährigen Neuheiten 16 weitere angekündigte Marvel-Abenteuer in der Entwicklung. Ihr habt den Überblick verloren? Keine Sorge, denn hier findet ihr eine praktische Liste mit allen Marvel-Filmen für 2024 und danach.

Diese 4 Marvel- und MCU-Filme starten 2024

Madame Web - Februar 2024

Madame Web - Trailer (Deutsch) HD

Kinostart : 14. Februar 2024

: 14. Februar 2024 Besetzung : Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Tahar Rahim

: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Tahar Rahim Mehr Infos: Russell Crowe kann Dakota Johnsons Marvel-Kritik nicht verstehen

Deadpool & Wolverine - Juli 2024

Deadpool & Wolverine - Trailer (Deutsch) HD

Kinostart : 24. Juli 2024

: 24. Juli 2024 Besetzung : Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin

: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin Mehr Infos: Alles Wichtige zur Marvel-Bösewichtin Cassandra Nova

Venom: The Last Dance - Oktober 2024

Venom The Last Dance - Trailer (Deutsch) HD

Kinostart : 24. Oktober 2024

: 24. Oktober 2024 Besetzung : Tom Hardy, Juno Temple, Stephen Graham, Chiwetel Ejiofor

: Tom Hardy, Juno Temple, Stephen Graham, Chiwetel Ejiofor Mehr Infos: Kehrt ein weiterer Spider-Man-Schurke in Venom 3 zurück?

Kraven the Hunter - Dezember 2024

Kraven the Hunter - Trailer (Deutsch) HD

Kinostart : 12. Dezember 2024

: 12. Dezember 2024 Besetzung: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose

Neue Marvel- und MCU Filme der Multiverse Saga: 2024 und später

Die aktuelle Phase des MCU begann 2023 mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania und soll im kommenden Jahr mit Thunderbolts* ihren Abschluss finden, ehe der Einstand der Fantastic Four Phase 6 einläuten wird.

Welche weiteren Marvel-Projekte bereits für Phase 5 und 6 entwickelt werden und welche Marvel-Blockbuster Sony schon in der Planung hat, haben wir euch hier zusammengefasst.



MCU-Filme ab 2025 mit Kinostart

Geplante MCU-Filme ohne Kinostart

Kommende und geplante Marvel-Filme aus Sony's Spider-Man Universe

Bei den Marvel Studios sind darüber hinaus unzählige weitere Projekte für die nächsten Jahre in Planung und in der Entwicklung, die allerdings noch nicht offiziell angekündigt wurden. Wir werden diese Übersicht aktualisieren, sobald weitere Serien für die Marvel-Zukunft vorgestellt werden.