Heute laufen 2 der größten Kultfilme überhaupt im TV: Wirklich jeder Filmfan muss sie gesehen haben

Heute könnt ihr zwei echte Klassiker im TV nachholen oder einfach nochmal zwei der wichtigsten Kultfilme überhaupt anschauen. Einschalten lohnt sich auf jeden Fall.

Na, heute Abend schon was vor? Falls nicht, solltet ihr den TV anwerfen, damit könnt ihr in diesem Fall wirklich gar nichts falsch machen: Heute kommen mit Pulp Fiction und Fight Club gleich zwei absolute Kultfilme hintereinander. Die muss wirklich jeder Filmfan kennen, aber alle anderen eigentlich auch.

Darum geht's in Pulp Fiction, Quentin Tarantinos wohl berühmtestem Film

Pulp Fiction erzählt gleich mehrere Geschichten, die direkt einem Schund- und Groschenroman entsprungen sein könnten. Sie alle kommen auf ihre ganz eigene, dreckig-rotzige Art um die Ecke und stehen natürlich mehr oder weniger miteinander in Verbindung. Da wären ein abgehalfterter Boxer (Bruce Willis), zwei Gangster (John Travolta und Samuel L. Jackson) und ein tödliches Versehen, die gelangweilte Frau (Uma Thurman) mit Hang zu Drogen und vor allem ein höchst mysteriöser Koffer.

STUDIOCANAL In Pulp Fiction müssen die unterschiedlichsten Probleme gelöst werden.

Das ist die Story von Fight Club mit Edward Norton und Brad Pitt

In eine andere Richtung geht es bei Fight Club: Die verlorene Hauptfigur (Edward Norton) dieser düsteren Romanverfilmung weiß nicht recht, was sie mit sich anfangen soll, bis sie auf den überaus charismatischen Tyler Durden (Brad Pitt) trifft. Gemeinsam gründen die beiden einen illegalen Fight Club, der aber ganz schnell ein bedrohliches Ausmaß annimmt. Was eben noch spaßiges Auspowern war, wird innerhalb kürzester Zeit eine Art Sekte, ein städteübergreifendes Phänomen im Kampf gegen Staat und Kapital.



Fight Club - Trailer (Deutsch)

Darum sind Pulp Fiction und Fight Club Kult geworden

Wer Pulp Fiction sieht, kann sich der schnodderigen, schmierigen Faszination des Films nur sehr schwer entziehen. Das oscarprämierte Werk von Quentin Tarantino sprengt Genre-Grenzen, strotzt nur so vor Zitaten und zitierfähigen Dialogen, nimmt weder sich noch irgendwen anders ernst, glänzt mit einem unglaublich spielfreudigen Cast und macht in erster Linie vor allem einfach richtig, richtig viel Spaß.

Bei Fight Club liegt die Faszination für viele anders. Zuschauende bekommen das Gefühl einer ganzen Generation auf dem Silbertablett serviert. Hier geht es nicht nur um Selbsthass und Gesellschaftskritik, sondern auch um Sinnsuche, unendliches Zweifeln und letzten Endes um den Kampf des Menschen gegen sich selbst, gegen seine inneren Stimmen. Und um die Frage, auf welche davon er hören will.

Beide Filme eint, dass sie beim zweiten, dritten und vierten Mal Schauen noch mehr Spaß machen. Hier erlebt ihr nicht nur die Schauspieler:innen, sondern auch die Regisseure David Fincher und Quentin Tarantino in absoluter Höchstform. Sowohl Fight Club als auch Pulp Fiction haben ihren Status als Kultfilme mehr als verdient.

TV oder Stream: Wann und wo laufen Fight Club und Pulp Fiction?

Am heutigen Mittwoch, den 5. Juni 2024 könnt ihr euch erst Pulp Fiction und dann Fight Club ansehen. Der Abend beginnt mit dem Tarantino-Meisterwerk um 20:15 Uhr auf Kabel eins. Ab 23:25 Uhr folgt dann Fight Club. Beide Filme werden in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni noch einmal wiederholt.

Ihr könnt sie aber auch streamen. Fight Club gibt es beispielsweise bei Netflix, Disney+ oder Magenta TV im Abo, Pulp Fiction hingegen nur in der Streaming-Flatrate von Paramount+. Selbstverständlich lassen sich die Filme aber auch on demand bei Apple TV, Amazon und Co. kaufen oder leihen.



