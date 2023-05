Das sind die 9 dümmsten Tarantino-Figuren – gleich 3 Plätze gehen an Pulp Fiction

Wer ist die dümmste Figur aus den Filmen von Quentin Tarantino? In diesem Artikel kriegt ihr die ultimative Antwort. Platz 1 des Rankings geht an eine der beliebtesten Figuren.

Quentin Tarantino hat einige der einprägsamsten Charaktere der Filmgeschichte erschaffen. Aber wie schlau sind seine Kult-Figuren eigentlich? Hans Landa aus Inglourious Basterds ist so scharfsinnig wie bösartig. Jules Winfield aus Pulp Fiction nachdenklich wie Goethe. Selbst Budd aus Kill Bill verfügt über eine listige Bauernschläue. Was ist mit dem Rest? Wer ist der dümmste Tarantino-Charakter?

Wir kennen die Intelligenzquotienten der einzelnen Charaktere natürlich nicht. Deswegen musste eine Feldforschung herhalten, um das folgende Ranking der dümmsten Tarantino-Figuren zu erstellen. Wir haben geschaut, welche Figur sich während eines Tarantino-Films dämlich verhalten und/oder eine aberwitzige Summe dämlicher Entscheidungen vorzuweisen hat. Eins vorweg: Pulp Fiction, der laut Moviepilot-Bewertungen beste Tarantino-Film, überraschte uns mit einer gewaltigen Masse stumpfsinniger Zeitgenossen.

Dümmste Tarantino-Figur: Platz 9: Butch Coolidge

Studiocanal Bruce Willis als Butch Coolidge in Pulp Fiction

Darsteller: Bruce Willis

Bruce Willis Film: Pulp Fiction (1994)

Pulp Fiction (1994) Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Obwohl Butch als Boxer im Ring steht, erweist er sich im Verlauf von Pulp Fiction als geradezu als unmündiger Charakter, der von einer Situation in die andere stolpert und am Ende des Films nur durch Glück noch am Leben ist. Persönliche Bedeutung hin oder her: Dass er für die goldene Uhr alles aufs Spiel setzt, ist einfach dumm. Im Ring ist er definitiv derjenige, der nur Prügel einsteckt, aber niemals taktisch austeilt.

Dümmste Tarantino-Figur: Platz 8: Pam

Senator/Central Rose McGowan als Pam in Death Proof

Darstellerin : Rose McGowan

: Rose McGowan Film : Death Proof - Todsicher (2007)

: Death Proof - Todsicher (2007) Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Wir wollen wir auf gar keinen Fall Victim-Blaming betreiben. Und ja, der öffentliche Nahverkehr ist im Umland von Austin, Texas bestimmt mies ausgebaut. Dass sich aber Pam für ihre Heimfahrt ausgerechnet der wandelnden Red Flag "Stuntman Mike" anvertraut, ist einfach schreiend dämlich. Zu ihrer Entschuldigung: Die Figur wurde natürlich nur dafür geschaffen, in die tödliche Auto-Falle zu tappen. Sie ist sowas wie ein Crash-Test-Dummy für das "Death Proof"-Auto.

Dümmste Tarantino-Figur: Platz 7: Rick Dalton

Sony Leonardo DiCaprio als Rick Dalton in Once Upon a Time in Hollywood

Darsteller: Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio Film: Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Once Upon a Time in Hollywood (2019) Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Rick Daltons Karriere ist am Ende. So richtig Mitleid mit dem selbstbezogenen Schauspieler hat man allerdings nicht. Wenn er nicht gerade komplett in seinem Trailer ausrastet, wird er selbst von einem Nachwuchsstar komplett an die Wand gespielt. Er ist komplett unfähig, durch Hollywood zu navigieren und bekommt das mehrmals bitter zu spüren. Dass er das Ende des Films überlebt, hat auch mit mehr Glück als Verstand zu tun.

Dümmste Tarantino-Figur: Platz 6: Aldo Raine

Universum Brad Pitt als Aldo Raine in Inglourious Basterds

Darsteller :Brad Pitt

:Brad Pitt Film : Inglourious Basterds (2009)

: Inglourious Basterds (2009) Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Aldo Raine ist im Tarantino-Verse natürlich ein Kriegsheld. Aber kein besonders schlauer. Für die Szene im Kino in Paris hätte er sich vielleicht zwei, drei italienische Wörter mehr draufschaffen können als "Bone Jawrno". So lief er Hans Landa beim bilingualen Wortgefecht ins offene Messer.

Dümmste Tarantino-Figur: Platz 5: Calvin Candie



Sony Leonardo DiCaprio als Calvin Candie in Django Unchained

Darsteller : Leonardo DiCaprio

: Leonardo DiCaprio Film : Django Unchained (2012)

: Django Unchained (2012) Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Niemand produziert beim Reden so viel heiße Luft wie der rassistische, menschenverachtende Sklavenhalter Calvin Candy. Und man möchte sich am liebsten Ohren auswaschen, bei dem Zeug, das dieses unreife Riesenbaby von sich gibt, während es am Rockzipfel seiner Schwester hängt.

Dümmste Tarantino-Figur: Platz 4: Pumpkin und Honey Bunny

Studiocanal Tim Roth als Pumpkin und Amanda Plummer als Honey Bunny in Pulp Fiction

Darsteller: Tim Roth und Amanda Plummer

Tim Roth und Amanda Plummer Film: Pulp Fiction (1994)

Pulp Fiction (1994) Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Wer einmal Pulp Fiction gesehen hat, wird die wilden, völlig unkontrollierten Schreie von Pumpkin und Honey Bunn zu Beginn des Films niemals vergessen. Das impulsive Paar will ein Diner überfallen, hat aber keinen Plan von nichts. Nach dem cholerischen Einstieg hat man wenig Mitgefühl, wenn sie Tarantino gnadenlos an Samuel L. Jacksons Jules Winfield zerschellen lässt.

Dümmste Tarantino-Figur: Platz 3: Fredrick Zoller

Universum Daniel Brühl als Fredrick Zoller in Inglourious Basterds

Darsteller: Daniel Brühl

Daniel Brühl Film: Inglourious Basterds (2009)

Inglourious Basterds (2009) Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Hätte Fredrick Zoller nicht unzählige Leben auf dem Gewissen, könnte man ihn als naiv-dumm bezeichnen. Er ist ein schrecklicher Mensch, der sich komplett von Goebbels' Propagandamaschine instrumentalisieren lässt und am Ende selbst glaubt, dass er ein Held ist, der alles richtig gemacht hat. Warum nur fällt ihm dann Shoshanna im besetzten Frankreich nicht um die Arme? Fredrick Zoller kriegt echt nichts mit.

Dümmste Tarantino-Figur: Platz 2: Frankie

Sony Quentin Tarantino als Frankie in Django Unchained

Darsteller: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino Film: Django Unchained (2012)

Django Unchained (2012) Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Tarantino taucht gerne in seinen eigenen Filmen auf. In Django Unchained hat er sich eine besonders undankbare Rolle geschrieben. Er spielt einen Cowboy, der sich in einer Mischung aus Dummheit, Arroganz und Unaufmerksamkeit so sicher fühlt, dass er Django blind vertraut und damit sein eigenes Todesurteil unterschreibt. Kaum nimmt er sich die Tasche mit Dynamit, wird er von Django in die Luft gejagt.

Dümmste Tarantino-Figur: Platz 1: Vincent Vega

Studiocanal John Travolta als Vincent Vega in Pulp Fiction

Darsteller : John Travolta



: John Travolta Film : Pulp Fiction (1994)

: Pulp Fiction (1994) Warum in diesem Ranking und auf diesem Platz? Vincent Vega kann seine Dummheit gut verbergen, dabei passt auf keine Kuhhaut, was sich der Gangster-Gehilfe in zweieinhalb Stunden Laufzeit leistet. Er fuchelt mit einer scharfen Waffe in einem Auto rum. Er besitzt die Dreistigkeit, den Mann zu reizen, der ihn aus der eigens geschaffenen Mies-Lage befreien soll. Winston Wolf hätte sich einfach umdrehen und gehen sollen. Und dann lässt Vega beim Klogang seine Waffe in der Küche seiner Zielperson so achtlos rumliegen wie ein Feuerzeug. Verdienter Tod, verdienter Platz 1.

Wann kommt der nächste Film von Quentin Tarantino?

Quentin Tarantino wird nach eigener Aussage nur noch einen einzigen Film in die Kinos bringen. Er hätte damit 10 Werke vorzuweisen und Film Nummer 10 soll The Movie Critic heißen. Über die Handlung ist kaum etwas bekannt, nur, dass sie im Los Angeles des Jahres 1977 spielt – eine prägende Zeit für den Regisseur. Einen Start hat The Movie Critic noch nicht, als frühester Termin erscheint das Jahr 2025 realistisch.



