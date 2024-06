Marvel-Star hängt Schauspielkarriere an den Nagel: "Kann sich beängstigend anfühlen"

Nicht alle im Schauspiel-Geschäft wollen den Job bis zum Ende des eigenen Lebens durchziehen. Ein Star aus dem MCU und Herr der Ringe-Universum sprach nun über den (einstweiligen) Ruhestand.

Als Hope Van Dyne aka The Wasp verdrehte Evangeline Lilly Marvel-Superheld Ant-Man den Kopf und kämpfte in Avengers 4: Endgame gegen Thanos. Serienfans hat sie sich auf ewig als Kate Austen in Lost ins Gedächtnis gebrannt und im Herr der Ringe-Universum spielte sie die Elbin Tauriel in den letzten zwei Hobbit-Filmen. An eindrücklichen Rollen mangelt es der Kanadierin also nicht. Trotzdem verkündete die 44-Jähre nun, von der Schauspielerei zurückzutreten.

Marvel-Star Evangeline Lilly ist "glücklich", die Schauspielerei hinter sich zu lassen

Anlass für Evangeline Lillys Erklärung, für die absehbare Zukunft keine neuen Schauspiel-Jobs anzunehmen, war ein geteiltes altes Video aus dem Jahr 2006, in dem sie (anscheinend beim Lost-Dreh) gefragt wurde, wo sie sich in Zukunft sieht. Ihre dortigen Aussagen bestärkte die Schauspielerin fast 20 Jahre später mit ihrem einstweiligen Rückzug aus dem Rampenlicht Hollywoods: Sie sieht sich als "Schauspielerin im Ruhestand" und Autorin mit einer Familie und einem erfüllten Leben durch humanitäre Arbeit:

Danke, dass ihr dieses fast 20 Jahre alte Video von mir ausgegraben habt, wo ich über meine Träume spreche [...]. Und danke für das noch viel ältere Video von Maya Angelou, die perfekt meine Gedanken zum Leben zusammenfasst [nicht ewig zu bleiben]. Ich bin heute so glücklich und zufrieden, meine Vision zu leben und danke Gott für diesen Segen.

Einen Schritt zurück von der naheliegenden Wahl (Wohlstand und Berühmtheit) zu machen, kann sich manchmal beängstigend anfühlen [...]. Vielleicht kehre ich eines Tags nach Hollywood zurück, doch momentan bin ich da, wo ich hingehöre. Eine neue Staffel meines Lebens hat begonnen und ich bin bereit und glücklich.

Evangeline Lillys letzter Kino-Auftritt war 2023 in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Was der verkündete Ruhestand für ihre Marvel-Figur Hope Van Dyne bedeutet, ist bislang nicht bekannt. Aktuell wird der Star noch in der Besetzung des Dramas Happy Life geführt, dessen Titel wie ein würdevoller Abschied klingt. Dort spielt sie eine Mutter, die sich nach dem Seitensprung ihres Mannes auf einen Selbstfindungstrip begibt.

Alle drei Ant-Man-Filme sowie die Serie Lost mit Evangeline Lilly streamen bei Disney+. Ihre Hobbit-Filme sind aktuell bei Amazon Prime Video.

